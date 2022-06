El concejal de la Unión Cívica Radical, Cristian Canalis, presentó en la última sesión del Concejo Deliberante de San Francisco el proyecto para que el municipio genere su propia carta orgánica. La iniciativa fue presentada junto a la edil de Córdoba Cambia, Cecilia Roffé.

“Hace tres años que desde el bloque de la Unión Cívica Radical venimos presentando el proyecto. Esta vez lo hicimos junto a la concejal Cecilia Roffé. Lo puse a consideración de todos los bloques y Cecilia se acercó para trabajar juntos”, explicó Canalis en El Periódico Radio FM 97.1.

“Nos parece que es una iniciativa importante, aunque sabemos que no está en el primer orden de prioridades de la gente que está preocupada por llegar a fin de mes, por la inflación, por la ola de inseguridad”, agregó.

En esta línea, sostuvo que básicamente la carta orgánica establece derechos, cuáles son las atribuciones del municipio y pone límites al manejo de la política. “Le da una verdadera autonomía a la ciudad. Vendría a ser la constitución de los sanfrancisqueños. Es importante hacerla con la participación de los colegios profesiones y todas las instituciones”, dijo.

Además lamentó que desde el oficialismo rechazaron la iniciativa en la última sesión en el Concejo Deliberante.

Junto a Roffé

Canalis presentó el proyecto junto a la concejala de Córdoba Cambia Cecilia Roffé, lo que para muchos significó una foto política la semana anterior. Sin embargo, el edil de la UCR minimizó la situación aclarando que todos están dentro de Juntos por el Cambio y lo que buscan son coincidencias.

“La gente nos pidió en las ultimas elecciones que tengamos más coincidencia. Que lo que podamos hacer juntos lo hagamos”, explicó.

También dijo que es muy pronto para hablar de armados políticos o candidaturas: “Me parece una irresponsabilidad hablar de algún tipo de candidatura con la situación que está pasando la gente”, sostuvo.

Por otro lado, el fin de semana anterior se realizó un encuentro de dirigentes de Juntos por el Cambio en San Francisco, pero el concejal aclaró que no fue porque no lo invitaron: “Voy a los lugares donde me invitan. Estuve en el convención nacional de la UCR en La Plata donde se eligió como presidente a Gastón Manes”.