Tras la derrota ante Gimnasia y Tiro, que significó la eliminación de Sportivo Belgrano del Torneo Federal A, el entrenador Marcelo Gómez analizó el partido, lamentó la caída y centró la autocrítica en "no va a haber podido encontrar regularidad".

“Sentimos dolor de terminar antes de lo pensado la participación en el reducido, había ilusión en hacer un buen partido, en poder desarrollar lo que habíamos pensado, planeado y trabajado, pero este deportes es así de dinámico y de cambiante, por eso se hace muchas veces apasionante y hoy esa jugada del comienzo altera todo lo que teníamos pensado de tratar de hacer un partido largo, de poder competir durante mayor tiempo posible del partido y trabajar para obtener nuestra oportunidad. La verdad que el gol es inesperado, muy tempranero, en un momento de definición porque un gol así cambia el rumbo, como también lo cambia el gol del final del primer tiempo”, expresó

Y agregó: “Es algo que hemos repetido. Esto de sufrir goles en inicio y finales de cada etapa, entonces, eso también a mí me da particularmente bronca porque no hemos podido subsanar eso y en un partido decisivo volvimos a no estar enfocados en el comienzo ni en el final y eso termina definiendo el partido. Después en el segundo tiempo se hizo todavía más complicado y el rival termina justificando la victoria, la verdad que fue superior y eso lo marca que nosotros prácticamente no tuvimos situaciones de gol. A partir de ahí es muy difícil aspirar a otro resultado que no sea la derrota”.

Sobre la autocrítica, el entrenador lamentó no haber podido repetir los buenos rendimientos de local fuera de casa. “Esa es la autocrítica, no va a haber podido encontrar regularidad , de haber tenido buenos rendimientos de local y haber conseguido buenos resultados, con una idea definida de juego, imponiendo nuestra intención en esos partidos, pero el equipo modificaba mucho el rendimiento cuando salía de casa y hoy fue un poquito más de lo mismo , ese es el reclamo interno, no haber podido encontrar regularidad en los rendimientos, pero tiene que ver -no tengo dudas- con una cuestión más mental, anímica, en un plantel de buenos jugadores, de chicos que tienen una buena comunión, pero a veces con jugar bien no alcanza”, señaló Gómez.

Sobre la continuidad, el DT comentó que seguirá la planificación y definiría su futuro en los próximos días. “Estuve hablando con Nicolás López Macri y nuestra idea era continuar la semana o cumplir la planificación que teníamos, porque estábamos enfocados en que íbamos a ganar e íbamos a volver a jugar el fin de semana. Vamos a respetar esa planificación y también utilizaremos estos días para definir el futuro, el nuestro y el del plantel en caso de que nosotros podamos incidir en algunas decisiones” , indicó.