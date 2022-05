La Hidráulica de Frontera igualó 1 a 1 este viernes con Sportivo Libertad en el adelanto de la 7° fecha del Apertura en la Zona Sur de la Primera B de Liga Rafaelina.

Fue con gol de Facundo Farías a los 14' de la segunda etapa. Mientras que el gol del elenco de Estación Clucellas fue anotado por Fonseca a los 21', también del segundo tiempo.

En reserva fue victoria del equipo de Frontera por 2 a 1 con goles de Cristian Mendoza de tiro libre y Jesús Farías de penal. En este división, la H llega a la punta, esperando el resultado de San Martín, próximo rival, en lo que será un partido clave para la lucha por el campeonato.

La 7° fecha

Dep. Josefina 3-2 Juv. Unida

La Hidráulica 1-1 Sp. Libertad

Domingo 13 hs Zenón Pereyra FC vs. Sp. Santa Clara

Domingo 13.30 hs Dep. Susana vs. San Martín

Domingo 15.30 hs Atl. Esmeralda vs. Def. de Frontera

Tabla

1. Sp. Santa Clara 16 pts.

2. Sp. Libertad 11 pts.

3. La Hidráulica 11 pts.

4. Juv. Unida 10 pts.

5. Dep. Josefina 9 pts.

6. San Martín 9 pts.

7. Def. de Frontera 7 pts.

8. Zenón Pereyra 6 pts.

9. Atl. Esmeralda 6 pts.

10. Dep. Susana 4 pts.