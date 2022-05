La Hidráulica de Frontera adelanta la 7° fecha de la Zona Sur y disputa este viernes un partido clave ante Sportivo Libertad de Estación Clucellas, en el marco de la Primera B de Liga Rafaelina.

El equipo de Torres viene de ganar el clásico ante Defensores, victoria que le permitió alcanzar el puntaje de los escoltas después de perder terreno en las derrotas ante Juventud Unida y Sportivo Santa Clara.

Será un partido interesante también en reserva ya que el equipo de Frontera marcha segundo y Libertad se ubica en la cuarta colocación.

El partido de reserva comenzará a las 20.30 horas, mientras que el partido de primera división lo hará a las 22.

La 7° fecha

Viernes 21.45 hs Juv. Unida vs. Sp. Santa Clara

Viernes 22 hs La Hidráulica vs. Sp. Libertad

Domingo 13 hs Zenón Pereyra FC vs. Sp. Santa Clara

Domingo 13.30 hs Dep. Susana vs. San Martín

Domingo 15.30 hs Atl. Esmeralda vs. Def. de Frontera

Tabla

1. Sp. Santa Clara 16 pts.

2. Sp. Libertad 10 pts.

3. Juv. Unida 10 pts.

4. La Hidráulica 10 pts.

5. San Martín 9 pts.

6. Def. de Frontera 7 pts.

7. Dep. Josefina 6 pts.

8. Zenón Pereyra 6 pts.

9. Atl. Esmeralda 6 pts.

10. Dep. Susana 4 pts.