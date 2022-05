El Ceibo equivocó los caminos y perdió en Rosario

El Ceibo cayó este lunes en Rosario ante Provincial por 78 a 65 en el primer juego de playoff de la Liga Federal. En un partido tenso y parejo, la Flor Nacional pudo ganarlo, pero equivocó los caminos. Se sintió perjudicado por los fallos arbitrales y perdió la brújula en momentos claves del partido.

El equipo de Blengini tomó la iniciativa en el partido con un buen trabajo de Martín Sauco y de Horacio Rigada como los principales anotadores. La Flor Nacional trabajó bien en defensa donde pudo contener a Fernández y a Garello, jugadores claves en el equipo rosarino.

Sin embargo, en el segundo parcial perdió la concentración producto de los fallos arbitrales que no contemplaron dos golpes claros a Lozano y a Rigada. En esa desconcentración, los rosarinos aprovecharon para ponerse a tiro e igualar la contienda (32-32) con un gran trabajo de Federico Pérez y de Matías Quiroga.

En la segunda parte, Lozano comandó las acciones del elenco sanfrancisqueño. Provincial no se quedó de brazos cruzados y con un triple de D'Amari avisó que esto no iba a ser para nada fácil para los de Blengini. Acto seguido fue Garello quien aprovechó la tibia marca en la pintura de la Flor Nacional y el ex Deportivo Norte de Armstrong puso a arriba al local (45-41).

El cierre fue tenso, como un clásico juego de playoff porque llegaron al último cuarto igualados en 48. Provincial se apoyó en Quiroga, Mariani y Fernández que comandaron el ataque, en defensa marcó en zona y a El Ceibo le costó romper ese cerrojo; falló muchos triples y volvió desconcentrarse enojado con el arbitraje quedando 10 puntos abajo.

Sauco llegó a la quinta falta y Silveira también se fue de la cancha tras recibir dos técnicas.

Dos 'bombas' de Grosso y de Paschetto le dieron vida a la Flor Nacional, sin embargo los locales supieron administrar la diferencia con un gran aporte de Mariani y de Garello que cerraron el juego a su favor.

La serie continúa en San Francisco el próximo viernes desde las 21 en el estadio "Antonio Cena". Si El Ceibo logra igualar la serie, el tercer juego -y definitivo- se disputará el sábado también en nuestra ciudad.

Síntesis

Parciales: 11-18 / 32-34 / 48-48 / 78-65

Provincial 78: Gastón Gerbaudo 3, Pablo Fernández 6, Renzo D'Amari 3, Matías Quiroga 14, Federico Pérez 12, Franco D'Angelo -, Lucas Rodríguez 2, Vicente Garello 18 y Guido Mariani 20. DT: Gustavo Lalima

El Ceibo 65: Lautaro Florito 7, Aaron Bono -, Horacio Rigada 14, Tomás Silveira 2, Gastón Quiroga 2, Martín Sauco 8, Agustín Lozano 11, Pablo Grosso 7, Gustavo Calorio 11 y Tomás Paschetto 3. DT: Eduardo Blengini.

Estadio: Salvador Bonilla