Este domingo se disputó la tercera edición del clásico de Frontera, válido por la 6° fecha de la Zona Sur de Primera B en Liga Rafaelina, donde La Hidráulica volvió a festejar tras ganarle a Defensores esta vez por 1 a 0.

El equipo de Mauricio Torres abrió el marcador a los 27' de la primera parte de la mano de Facundo Farías de penal y se quedó con un triunfo importante para recuperar terreno en la tabla de posiciones.

Historial. Arriba La Hidráulica: además del triunfo de este domingo, se enfrentaron el 10 de octubre de 2021 donde terminaron empatados 2 a 2 y el 31 de octubre de 2021 donde La Hidráulica se quedó con el duelo por 5 a 2.

En reserva fue victoria de La Hidráulica por 3 a 1 con goles de Lautaro Quevedo, Jesús Farías y Federico Lencinas. Con este resultado se subieron a la cima de la tabla, de manera transitoria hasta que San Martín de Angélica complete la jornada.

La fecha sigue esta tarde

Juv. Unida 2-0 Zenón Pereyra

Def. de Frontera 0-1 La Hidráulica

15.30 hs San Martín vs. Dep. Josefina

15.30 hs Sp. Libertad vs. Dep. Susana

16 hs Sp. Santa Clara vs. Atl. Esmeralda

Tabla

1. Sp. Santa Clara 15 pts.

2. Sp. Libertad 10 pts.

3. Juv. Unida 10 pts. (*)

4. La Hidráulica 10 pts. (*)

5. Def. de Frontera 7 pts. (*)

6. Dep. Josefina 6 pts.

7. Zenón Pereyra 6 pts. (*)

8. San Martín 6 pts.

9. Atl. Esmeralda 5 pts.

10. Dep. Susana 1 pts.

(*) Ya completaron la 6° fecha