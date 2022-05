La Hidráulica de Frontera no pudo descontar puntos y cayó este domingo con Sportivo Santa Clara -el líder de la zona- por 1 a 0 en condición de local y en el marco de la 5° fecha del Grupo B de Liga Rafaelina.

El equipo de Mauricio Torres se quedó con un hombre menos demasiado temprano por la expulsión de Alejandro Pérez a los 40' de la primera parte. Sin embargo, el rojinegro tomó la iniciativa en la segunda parte, aunque no pudo generarle ocasiones claras de gol.

Santa Clara apostó al contragolpe y fue de esa manera como llegó a la victoria, de la mano de Rodrigo Finetti -a los 35'- que definió ante la salida del arquero después de un pase filtrado y ante el reclamo airoso de los locales exigiendo posición adelantada.

La Hidráulica fue por el empate, tuvo la actitud, pero no le alcanzó para incomodar al arquero visitante. El Rojo dejó pasa la chance de acortar la ventaja con el puntero y ahora quedó relegado en la tabla de posiciones.

En reserva fue victoria de La Hidráulica por 1 a 0 con gol de Facundo Lencina.

Final con incidentes

Tras el cierre del partido -y después de algunos cruces verbales durante el encuentro-, un grupo de 'hinchas' de La Hidráulica agredió a los simpatizantes visitantes cuando estos se retiraban del estadio.

Arrojaron varios elementos a la gente que intentaba salir de la cancha y a los autos estacionados fuera de ella. La comisión directiva de La Hidráulica fue quien tuvo que interceder para frenar la agresión y la respuesta de un grupo de hinchas visitante, ante la tardía acción policial (solo había un efectivo en ese sector) que llegó al lugar cuando todo había terminado.

Defensores ganó en Susana y se prende

Por otro lado, Defensores de Frontera sumó este domingo su segunda victoria consecutiva en el torneo porque derrotó por 2 a 0 a Deportivo Susana en condición de visitante.

El equipo de la "Bruja" Giacone lo ganó con goles de Marcos Páez a los 41' del primer tiempo y de Facundo Toranzo a los 42' de la segunda parte.

De esta manera, el "Defe" alcanzó la línea de La Hidráulica y se ubica con 7 unidades en la previa al clásico de Frontera.

En reserva, Defensores y Susana empataron 2 a 2.

Resultados de la 5° fecha

Atl. Esmeralda 1-2 Juv. Unida

La Hidráulica 0-1 Sp. Santa Clara

Dep. Susana 0-2 Def. de Frontera

San Martín 0-2 Sp. Libertad

Dep. Josefina 3-0 Zenón Pereyra

Tabla

1. Sp. Santa Clara 15 pts.

2. Sp. Libertad 10 pts.

3. Def. de Frontera 7 pts.

4. La Hidráulica 7 pts.

5. Juv. Unida 7 pts.

6. Dep. Josefina 6 pts.

7. Zenón Pereyra 6 pts.

8. Atl. Esmeralda 6 pts.

9. San Martín 6 pts.

10. Dep. Susana 1 pts.

6° fecha

Sp. Libertad vs. Dep. Susana

Def. de Frontera vs. La Hidráulica

Sp. Santa Clara vs. Atl. Esmeralda

Juv. Unida vs. Zenón Pereyra

San Martín vs. Dep. Josefina