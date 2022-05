Tras disputarse la novena fecha del Apertura, el puntero de la categoría 2010 ahora es El Trébol de El Tío con 17 puntos, seguido por Barrio Jardín que tuvo jornada libre.

En la categoría 2011, el Centro Deportivo River es al único puntero con 15 puntos. En tanto, en la categoría 2012 los punteros siguen siendo Estrella del Sur y Barrio Cabrera con 16 puntos.

En la 2013, el líder es General Savio con 15 puntos.

Categoría 2010

1. Dep. El Trébol (El Tío) 17 pts.

2. Barrio Jardín 16 pts.

3. Dep. Josefina 15 pts.

4. Dep. Oeste 14 pts.

5. DMD. Freyre 13 pts.

6. Estrella del Sur 12 pts.

7. Los Albos 9 pts.

8. C.D. y C. El Faisán 8 pts.

9. Barrio Cabrera 7 pts.

10. 2 de Abril 7 pts.

11. Dep. Sebastián 7 pts.

12. Belgrano 6 pts.

13. Infantil Xeneize 6 pts.

14. Tarzanito 6 pts.

15. C. D. River 5 pts.

16. Los Andes 5 pts.

17. Gral. Savio 4 pts.

18. Tiro y Gimnasia 4 pts.

19. Dep. Norte 1 pts.

Categoría 2011

1. C. D. River 15 pts.

2. Barrio Cabrera 14 pts.

3. C.D. y C. El Faisán 13 pts.

4. Tiro y Gimnasia 13 pts.

5. Barrio Jardín 12 pts.

6. Belgrano 12 pts.

7. Gral. Savio 11 pts.

8. Dep. Norte 10 pts.

9. Dep. Oeste 10 pts.

10. Dep. El Trébol (El Tío) 9 pts.

11. Los Albos 9 pts.

12. Tarzanito 8 pts.

13. 2 de Abril 7 pts.

14. Dep. Sebastián 6 pts.

15. Estrella del Sur 5 pts.

16. D. M. D. Freyre 3 pts.

17. Dep. Josefina 2 pts.

18. Infantil Xeneize 1 pts.

19. Los Andes 0 pts.

Categoría 2012

1. Estrella del Sur 16 pts.

2. Barrio Cabrera 16 pts.

3. Los Albos 15 pts.

4. CD River 12 pts

5. Belgrano 12 pts.

6. Dep. Norte 11 pts.

7. Dep. Oeste 10 pts.

8. Gral. Savio 9 pts.

9. Dep. Sebastián 8 pts.

10. El Faisán 8 pts.

11. Dep. Josefina 8 pts.

12. Los Andes 7 pts.

13. Tiro y Gimnasia 6 pts.

14. Inf. Xeneize 6 pts.

15. DMD Freyre 5 pts.

16. 2 de Abril 5 pts.

17. Dep. El Trébol 4 pts.

18. Barrio Jardín 3 pts.

19. Tarzanito 1 pts.

Categoría 2013

1. Gral. Savio 15 pts.

2. C. D. River 14 pts.

3 Estrella del Sur 14 pts.

4. Barrio Cabrera 14 pts.

5. Dep. Norte 14 pts.

6. Los Albos 13 pts.

7. C.D. y C. El Faisán 12 pts.

8. Dep. Sebastián 11 pts.

9. Belgrano 9 pts.

10. Los Andes 8 pts.

11. Dep. Josefina 7 pts.

12. 2 de Abril 7 pts.

13. DMD. Freyre 7 pts.

14. Barrio Jardín 4 pts.

15. Dep. Oeste 4 pts.

16. Tarzanito 4 pts.

17. Tiro y Gimnasia 3 pts.

18. Dep. El Trébol (El Tío) 2 pts.

19. Infantil Xeneize 0 pts.

Así se juega la 10° fecha este domingo

Gral. Savio vs. Barrio Cabrera

CDyC El Faisán vs. Inf. Xeneize (Desde las 14.20 hs)

Tarzanito vs. Dep. Norte

DMD Freyre vs. Los Andes

Dep. Josefina vs. Estella del Sur (En Estella del Sur)

2 de Abril vs. Belgrano

Tiro y Gimnasia vs. Dep. Sebastián

Dep. Oeste vs. CD River

Dep. El Trébol vs. Barrio Jardín (En Barrio Jardín)

Libre: Los Albos

Horarios por categoría:

13 hs Cat. 2016

13.40 hs Cat. 2015

14.20 hs Cat. 2014

15 hs Cat. 2013

15.50 hs Cat. 2012

16.40 hs Cat. 2011

17.30 hs Cat. 2010