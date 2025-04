En vivo: Sportivo Belgrano recibe a El Linqueño por el Federal A

Sportivo Belgrano enfrenta este domingo a El Linqueño en el estadio Juan Pablo Francia, en el marco de la sexta fecha del Torneo Federal A. El encuentro se disputa desde las 20:00 horas y contará con transmisión en vivo vía streaming por Info Lincoln.

El equipo dirigido por Sergio Maza buscará hacerse fuerte en casa y continuar sumando en el certamen, en un duelo clave frente a un rival directo de la zona. Para este compromiso, el entrenador confirmó la lista de 23 futbolistas concentrados, con algunas novedades en la nómina.

La derrota en Chivilcoy en la última fecha fue la primera en la temporada para el equipo local y lo dejó sin la punta de la Zona 3, suma 8 puntos y se ubica quinto en la tabla, con un partido menos.

A pesar de esto, el técnico de Sportivo no mostró preocupación por el rendimiento como visitante: “Son dos partidos recién. No me preocupa. Nosotros no nos creíamos los mejores antes ni ahora somos peores. Hay que tener tranquilidad y corregir las cosas que nos pasan. Un equipo se arma en base a esto”.

Enfrente, el rival de turno llega golpeado: todavía no ganó en lo que va del torneo, acumula dos empates y tres caídas, la última frente a Ben Hur en Rafaela. El Linqueño marcha en el fondo de la tabla y necesita sumar, aunque la localía en el Juan Pablo Francia aparece como un desafío cuesta arriba.

Los convocados

Arqueros:

Santiago Roggero

Leonardo Martina

Defensores:

Leonardo Ferreyra

Braian Camisassa

Camilo Alessandria

Tomás Pennesi

Guillermo Cóceres

Agustín Albano

Tomás Nallim

Volantes:

Pablo Cortizo

Jeremías Giménez

David Franco

Leonel Flores

Matías Jaime

Delanteros:

Tomás Attis

Enzo Avaro

Fernando Márquez

Jorge Rossi

Facundo Hang

Alfio Lehmann

Juan Ignacio Tomadoni

El cuerpo técnico estará conformado por Walter Ferrero como ayudante de campo, Francisco Segovia y Rubén Lussiano como preparadores físicos