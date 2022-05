Tras la victoria, cómo quedó Sportivo en la tabla

Tras la victoria ante Boca Unidos en Corrientes, Sportivo Belgrano escaló alginas posiciones en la Zona Norte del Federal A. La Verde ahora marcha décimo con 7 unidades y a un punto de la zona de clasificación.

El líder continúa siendo Racing de Córdoba (16 pts.) que volvió a ganar, al igual que Sarmiento (14 pts), San Martín (13 pts) y Crucero del Norte (13 pts.) que se escapan en la pelea.

En la próxima fecha, la Verde recibirá a Juventud Unida de Gualeguaychú en el estadio "Juan Pablo Francia". En principio, el partido se jugaría el viernes a las 21 horas.

Los resultados de la 6° fecha

Viernes | Juv. Antoniana 0-3 Sarmiento

Árbitro: Álvaro Carranza

Sábado | Juv. Unida (Gualeguaychú) 0-3 Racing (Cba)

Árbitro: Maximiliano Macheroni

Sábado | Crucero del Norte 2-1 Douglas Haig

Árbitro: Jonathan Correa

Sábado | Sp. Las Parejas 1-0 Def. de Belgrano (Va. Ramallo)

Árbitro: José Sandoval

Sábado | Gimnasia y Tiro 0-2 San Martín (Formosa)

Árbitro: Mauricio Martín

Sábado | Unión (Sunchales) 2-0 Depro

Árbitro: Fernando Rekers

Sábado | Atl. Paraná 0-1 Central Norte

Árbitro: Marcelo Sanz

Sábado | Boca Unidos vs. Sportivo Belgrano

​​​​​​​Árbitro: Lucas Cavallero

Libre: Gimnasia (Concepción del Uruguay)

La tabla de la Zona Norte

Próxima fecha

Sp. Belgrano vs Juv. Unida (Gualeguaychú)

Sarmiento (R) vs Boca Unidos

Douglas Haig vs Juv. Antoniana

Def. de Belgrano (Va. Ramallo) vs Crucero del Norte

Central Norte (S) vs Sp. Las Parejas

San Martin (F) vs Atl. Paraná

Depro vs Gimnasia y Tiro

Racing (C) vs Gimnasia (CdU)

Libre: Unión de Sunchales