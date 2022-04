Sigue bajando: cómo quedó Sportivo en la tabla tras la derrota

Sportivo Belgrano sigue bajando en la tabla de posiciones, tras la derrota de este domingo ante Juventud Antoniana de Salta. La Verde quedó decimotercero a 9 puntos del líder.

El equipo de barrio Alberione deberá visitar en la próxima fecha a Boca Unidos de Corrientes. Consumada la salida de Martelotto, la dirigencia ya está enfocada en conseguir a su remplazante.

Por lo pronto, el plantel volverá a trabajar el martes aún sin confirmación de quién será el DT interino.

Resultados de la Zona Norte

Domingo | Douglas Haig 1-2 Sp. Las Parejas

Árbitro: Fernando Marcos

Domingo | Gimnasia (CdU) 2-0 Juv. Unida (Gualeguaychú)

Árbitro: Matías Billione

Domingo | Def. de Belgrano 4-1 Atl. Paraná

Árbitro: Joaquín Gil

Domingo | San Martín (Formosa) 2-0 Unión (Sunchales)

Árbitro: Jonathan Correa

Domingo | Sportivo Belgrano 0-1 Juv. Antoniana

Árbitro: Francisco Acosta

Domingo | Central Norte 0-0 Gimnasia y Tiro

Árbitro: Fabricio Llobet

Domingo | Sarmiento 1-1 Crucero del Norte

Árbitro: Federico Gaymas

Domingo | Racing (Cba) 2-0 Boca Unidos

Árbitro: José Sandoval

Libre: Depro

Así quedó la tabla

6° fecha

Gimnasia y Tiro vs. San Martin (Formosa)

Atl. Parana vs. Central Norte (Salta)

Sp. Las Parejas vs Def. de Belgrano (Va. Ramallo)

Crucero del Norte vs. Douglas Haig.

Juv. Antoniana vs Sarmiento (Resistencia)

Boca Unidos vs Sp. Belgrano

Juv. Unida (Gualeguaychú) vs Racing (Cba)

Unión (Sunchales) vs Depro

Libre: Gimnasia (CdU)