Las divisiones inferiores de la Liga Regional jugaron este sábado una nueva fecha donde los sanfrancisqueños disputaron la 9° fecha del Torneo Iniciación, mientras que los equipos de Frontera la 8° fecha de la Zona Sur de Liga Rafaelina.

En el estadio "Darío N. Jular", Antártida Argentina recibió a Sportivo Belgrano. En Preinfantil fue victoria de la Verde 4 a 1, en Infantil empate 0 a 0, en Prejuvenil ganó Sportivo 3 a 0 y en Juvenil también ganó la Verde pero por 4 a 1.

En tanto, Proyecto Crecer fue local de 8 de Diciembre de Villa Concepción de El Tío donde ganó en todas las categorías. En Promocional fue 1-0, en Preinfantil 3-0, en Infantil 9-0 y en Prejuvenil 4-0.

Por otro lado, en la Liga Rafaelina La Hidráulica y Defensores de Frontera protagonizaron el clásico de inferiores. En Novena y en Octava ganó La Hidráulica por 3-0 y 2-0, respectivamente. Mientras que en Séptima y en Sexta fue empate 0 a 0.

Próxima fecha

Zona Centro - Liga Regional - 10° fecha

8 de Diciembre vs. Antártida Argentina

Sportivo Belgrano vs SS Devoto

Cult. La Francia vs. Proyecto Crecer

Zona Sur - Liga Rafaelina - 9° fecha

Sp. Santa Clara vs. La Hidráulica

Defensores de Frontera vs Dep. Josefina