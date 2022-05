El próximo domingo se disputa la sexta fecha de la Zona Sur en la Primera B de Liga Rafaelina de Fútbol donde se juega el clásico de Frontera entre Defensores y La Hidráulica.

Este jueves, la Liga emitió un comunicado donde informó que por disposición policial el encuentro se disputará en horas de la mañana del domingo 15 de mayo. Será a partir de las 10 horas en división reserva y 11.45 en primera división en cancha del "Defe".

El local viene en levantada tras conseguir el pasado domingo su segundo triunfo consecutivo. Mientras que La Hidráulica viene de caer con el líder, derrota que lo dejó relegado en la lucha por el primer lugar.

El historial dice que se enfrentaron dos veces en 2021. El 10 de octubre donde terminaron empatados 2 a 2 y el 31 de octubre donde La Hidráulica se quedó con el duelo por 5 a 2.

6° fecha

11.45 hs Def. de Frontera vs. La Hidráulica

16 hs Sp. Santa Clara vs. Atl. Esmeralda

15.30 hs Juv. Unida vs. Zenón Pereyra

15.30 hs San Martín vs. Dep. Josefina

15.30 hs Sp. Libertad vs. Dep. Susana

Tabla

1. Sp. Santa Clara 15 pts.

2. Sp. Libertad 10 pts.

3. Def. de Frontera 7 pts.

4. La Hidráulica 7 pts.

5. Juv. Unida 7 pts.

6. Dep. Josefina 6 pts.

7. Zenón Pereyra 6 pts.

8. San Martín 6 pts.

9. Atl. Esmeralda 5 pts.

10. Dep. Susana 1 pts.