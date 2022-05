Este domingo continuó la 8° fecha de la Zona Centro en Liga Regional de Fútbol donde Sportivo Belgrano no pudo volver a sumar fuera de casa y desaprocehó la oportunidad de quedar como escolta.

Fue por 3 a 0 ante Cultural La Francia con goles de Ramón Tello, Nicolás Valle y Lautaro Mana. Con este triunfo, el equipo que conduce Daniel Aimar saltó al segundo lugar de la tabla. En reserva fue victoria de la Verde por 4 a 1.

La fecha comenzó el pasado jueves con la victoria de Sociedad Sportiva Devoto sobre El Trébol de El Tío por 3-1 con goles de Juan Dulce, Nicolás Ramallo y Leandro Córdoba.

En tanto, el encuentro entre 8 de Diciembre y Proyecto Crecer fue postergado por una disposición municipal de localidad Villa Concepción El Tío debido a la celebración de

refundación de dicha localidad el día domingo.

Cabe recordar que Antártida Argentina tuvo fecha libre en esta jornada.

Tabla

1. SS Devoto 19 pts.

2. Cult. La Francia 12 pts.

3. Antártida Arg. 10 pts.

4. Sportivo Belgrano 9 pts.

5. El Trébol BC 6 pts.

6. Proyecto Crecer 5 pts.

7. 8 de Diciembre 4 pts.

9° fecha

Antártida Arg. vs El Trébol

Proyecto Crecer vs. Cult. La Francia

SS Devoto vs. 8 de Diciembre

Libre: Sportivo Belgrano