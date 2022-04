En el marco de la 7° fecha de la Zona Centro de Liga Regional, Proyecto Crecer consiguió este domingo su primer triunfo de la temporada tras ganar en condición de visitante por 2 a 1 a El Trébol de El Tío.

Los goles del equipo de Brito fueron anotados por Ezequiel González y Jorge Peralta. Crecer terminó con un hombre menos producto de la expulsión de Gudiño.

En San Francisco, Antártida recibió a Sociedad Sportiva Devoto con arbitraje de Pablo Albarracín. Fue triunfo del Verde por 4 a 1 con goles de Santiago Paire, Julio Gavatorta, Juan Dulce y Agustín Gribaudo; mientras que Luciano Funes descontó para el "pingüino".

Cabe recordar que el sábado Sportivo Belgrano venció a domicilio a 8 de Diciembre de Villa Concepción del Tío por 2 a 1.

Tabla

1. SS Devoto 16 pts.

2. Antártida Arg. 10 pts.

3. Cult. La Francia 9 pts.

4. Sportivo Belgrano 9 pts.

5. El Trébol BC 6 pts.

6. Proyecto Crecer 5 pts.

7. 8 de Diciembre 4 pts.

8° fecha

Cult. La Francia vs. Sportivo Belgrano

8 de Diciembre vs. Proyecto Crecer

El Trébol vs. SS Devoto

Libre: Antártida Arg.