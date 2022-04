Las divisiones inferiores de la Liga Regional disputaron este sábado una nueva fecha donde Proyecto Crecer disputó la 6° fecha del Torneo Iniciación, mientras que los equipos de Frontera jugaron la 5° fecha de la Zona Sur de Liga Rafaelina.

Proyecto Crecer recibió a Sociedad Sportiva Devoto y lo derrotó en Promocional por 4-0, en Preinfantil 2-1, en Infantil 2-0 y en Juvenil por 2-1. En Prejuvenil fue victoria del Verde por 1 a 0.

El partido entre 8 de Diciembre y Sportivo Belgrano fue suspendido, mientras que Antártida Argentina tuvo jornada libre.

Por otro lado, el Liga Rafaelina, La Hidráulica visitó a Florida de Clucellas donde cayó 2-0 en Novena y 3-2 en Octava, mientras que en Séptima fue victoria del rojinegro por 2 a 1 y Sexta por 1 a 0.

Por su parte, Defensores de Frontera cayó 5-0 en Novena con Brown de San Vicente y 1-0 en Octava, mientras que en Séptima ganó por 2 a 1 y el Sexta cayó por 6 a 1.

Próxima fecha

Zona Centro - Liga Regional - 7° fecha

SS Devoto vs. Antártida Argentina

El Trébol vs. Proyecto Crecer

Sportivo Belgrano vs Cult. La Francia

Zona Oeste - Liga Rafaelina - 6° fecha

Atl. María Juana vs. Def. de Frontera

La Hidráulica vs. Bochófilo Bochazo