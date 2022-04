El próximo domingo comienza la nueva temporada de la Liga Juvenil de Fútbol que tendrá su inauguración oficial en cancha de Juventud Unida a partir de las 8.45 de la mañana.

Además, habrá acción en las canchas de Iturraspe y en el predio "Nicolás Losano".

La programación:

- Cancha de Juventud Unida

9:00 hs La Milka vs Juventud Unida (Sub 14)

10:15 hs Juventud Verde vs Juventud Blanco (Sub 16)

- Cancha de Iturraspe

9:00 hs Antártida Azul vs Antártida Blanco (Sub 14)

10:15 hs Def. de Iturraspe vs Def. de Frontera (Sub14 )

11:30 hs Sportivo Belgrano vs Def. de Iturraspe (Sub 16)

- Predio "Nicolás Losano"

9:00 hs Estrella Verde vs Def de Sportivo (Sub 14)

10:15 hs Antártida Argentina vs La Milka (Sub 16)

Libre : Antártida Pingüino (Sub 14)