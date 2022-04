En las últimas semanas, se incorporaron a Sportivo Belgrano Walter Ferrero como DT de la categoría reserva y ayudante de campo en primera de liga, como así también Paulo "Popó" Villarreal, como entrenador de arqueros del Fútbol Amateur.

El nuevo entrenador de reserva, habló sobre cómo lo recibieron sus compañeros y los jugadores, y destacó "el equipo de trabajo es muy solidario, están constantemente apoyándome y ayudándome a conocer a los chicos, son muchos y por ahí cuesta reconocerlos a todos enseguida pero ya logré identificar a la mayoría. Los chicos son muy respetuosos, me recibieron muy bien", comentó en diálogo con el Departamento de Prensa del club.

Por su parte, el entrenador de arqueros, Paulo Villarreal, indicó: "La verdad que volver al club después de tantos años, me sorprendió mucho como creció y que no para de crecer, con muchos proyectos en divisiones inferiores y en el predio. Se nota que esta comisión esta trabajando muy bien y seriamente y eso le hace muy bien a la institución". Al mismo tiempo, Ferrero sostuvo "el presente del club no me sorprende, es un club grande y trabaja como es de esperarse, hay un proyecto muy interesante en cuanto a lo futbolístico, y eso a uno lo atrae mucho".

Específicamente en su trabajo, "Popó" Villarreal consideró: "Yo voy a trabajar la parte técnica, muchos reflejos y tratar de que a fin de año todos puedan aprender a pegarle al balón con los 2 pies, que hoy en el puesto nuestro en el arco tenemos que estar preparados para todo" y agregó "el nivel es muy bueno, se nota mucho también el trabajo que hizo y sigue haciendo Darío Capello, hay mucha competencia entre ellos y sana, así que eso hace que se esfuercen cada día más en progresar porque el puesto del arquero requiere eso, mucha competencia entre sí".

En cuanto a objetivos planteados, Ferrero mencionó "son muchos, pero el objetivo principal es aportar al equipo, poner nuestro granito de arena para que los chicos puedan crecer y superarse a sí mismos diariamente para que en un futuro puedan ser más los jugadores de formativas que llegan al plantel profesional".

Mientras que Villarreal agregó "la idea es seguir progresando como entrenador, los mismos chicos te exigen, y tratar de estar a la altura de lo que Sportivo amerita, darle todas las herramientas necesarias a nuestros arqueros para que se equivoquen lo menos posible, porque ellos tienen que aspirar a ser profesionales y jugar en nuestro estadio"

Para cerrar, el DT consideró "si bien llevo pocos días siendo parte del cuerpo técnico, ya me siento parte y eso mismo es lo que quiero inculcar en los chicos, respeto y no sólo hacia mí, sino también hacía la institución, que puedan desarrollar sentido de pertenencia; a pesar de que es una edad difícil, en la que ya están creciendo y cambiando, la idea es que ellos entiendan que estamos acá para aprender y mejorar".