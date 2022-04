Antártida Argentina ganó el pasado fin de semana el clásico local a Proyecto Crecer y se posiciona como escolta en la Zona Centro de la Liga Regional de Fútbol.

En ese marco, Nahuel Maritano, autor de uno de los goles del "pingüino" charló con el Clásico Deportivo, programa que se emite en El Periódico Radio FM 97.1.

El jugador se mostró contento por el triunfo ante Crecer, pero lamentó no haber podido ganarle a Sportivo habiendo tenido las mejores oportunidades en el juego. "Ese partido nos dejó un sabor amargo porque vimos que lo podíamos ganar, le ssacan una pelota del ángulo de un tiro libre a Maico (Maritano), un cabezazo a Ramírez y la ultima a Enzo Gerbaudo, como se dio el partido lo lamentamos porque eran tres puntos importantes, pero no se perdió y eso es importante también", explicó.

El "pingüino" cambió de entrenador para esta temporada y Maritano contó cómo se acoplaron a la nueva idea de juego. "Costó un poco como es normal en la primera fecha, pero después nos fuimos acomodando, Viglianco está haciendo un laburo muy bueno, lo tuvimos en 2020 nada mas que jugamos un solo partido por la pandemia. Hacemos lo que el pide y las cosas por ahora van saliendo, hay que seguir metiéndole porque falta muchísimo", indicó.

Con respecto a lo que viene, Antártida recibirá el próximo fin de semana al líder Sociedad Sportiva Devoto lo que significará todo un desafío. "Creo que Devoto es el rival a vencer, estamos a tres puntos y lo tenemos de local, es un partido para ganar y seguir ahí porque en la fecha siguiente quedamos libres, es muy difícil que pierda Devoto, sí perdió puntos empatando, es difícil que pierda, pero no es imposible. En nuestra cancha el año pasado le ganamos y ojalá se pueda repetir", comentó Maritano.

"Tenemos un cuerpo técnico muy bueno, un grupo humano mejor y yo estoy muy contento de jugar para Antártida, me parece que si no es el ultimo año es el ante ultimo", deslizó el jugador.

Jugar en Antártida es especial

Para Nahuel, al igual que para varios jugadores del plantel de primera, jugar en el "pingüino" es algo muy especial no solo por lo deportivo sino por lo social. Muchos de los jugadores que juegan en la primera, que merodean los 30 años, lo vienen haciendo desde que salieron del baby fútbol.

"Jugar en Antártida con mis amigos es algo muy lindo, es un club donde estoy desde hace muchísimo, desde que salí del baby, ponerse esta camiseta y poder jugar es muy lindo, y mas hacer goles que no estoy muy acostumbrado. Me tocó abrir el partido con Crecer apenas empezó y fue una alegría inmensa para mí y para todo el grupo. Vamos por buen camino y esperamos seguir así", explicó.

Y agregó: "Con Antártida viví muchas cosas lindas, el grupo de amigos que tengo lo hice ahí en el club y la verdad que estuve mucho tiempo y uno con el club se encariña, mi familia está muy identificada con La Milka, pero a mí no me tocó vivirlo así, a mi me toco vivirlo en Antártida, me considero un hincha más, lo llevo tatuado y es algo lindo defender la camiseta de este club".