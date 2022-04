(Video) La historia de la atajada de un arquero de San Francisco a Carlos Tevez

Tiempo atrás Mariano Quaglia, ex arquero de Sportivo Belgrano de San Francisco y otros clubes de interior, compartía un video en las redes sociales donde se lucía atajando un tremendo pelotazo en el entonces estadio Oscar C. Boero.

Resulta que el video tiene un valor realmente muy importante para este apasionado por el fútbol, dado que además de ser una buena atajada, el rival que pateó era un adolescente llamado nada más y nada menos que Carlos Tevez, que por aquellos años ya se destacaba en las inferiores de Boca y el Seleccionado Juvenil.

Corría el año 1999, cuando Mariano tenía unos 16 años y jugaba en las inferiores de Sportivo Belgrano y alternaba en la reserva. Se organizó un partido contra la Selección Sub 17, dirigida por Hugo Tocalli, contra un combinado de la Liga Regional.

"En la Selección Argentina estaba entre otros, Federico Higuain y Carlitos Tevez. En ese momento Tevez ya era furor por ser goleador y figura de las inferiores de Boca", recordó Mariano a El Periódico.

-¿Cómo fue el partido?

- En un partido donde ingresamos todos los arqueros para tener minutos. El partido terminó 1 a 1 y el gol de Argentina lo hizo Carlitos Tevez, y el del combinado de la Liga Regional lo hizo Mario Morales que jugaba en Sportivo en ese momento.

-¿Cómo fue la atajada?

- Éramos cuatro arqueros, dos de Sportivo y dos de la región. De los cuatro arqueros fui el último en entrar. Ya el partido iba 1 a 1 y me tocó esa sola pelota por ese me quedó el recuerdo. Fue una jugada típica de Carlitos Tevez que la terminó haciendo toda su vida y la terminé sacando.

La otra historia de Tevez, todos ya la conocen. Se convirtió en ídolo de Boca al poco tiempo y unos de los mejores jugadores del fútbol mundial brillando en Argentina, Brasil y Europa. Pero pocos conocían que el "Apache" estuvo en San Francisco y jugó un partido en la cancha de Sportivo.

-¿Cómo siguió tu carrera?

Después de eso seguí algunos años más en Sportivo, alternando en reserva y primera. Cuando Sportivo entraba en el Argentino B, el técnico me dijo que por decisión del presidente no me podían tener más en cuenta porque tenían que elegir al nieto del dirigente. Me enojé y dejé de jugar unos dos años, pero luego volví para ir a la zona en Santa Clara, Bauer, Estación Clucellas, Esmeralda, Josefina y otros equipos.

Hoy Mariano Quaglia sigue jugando de forma amateur al fútbol, se dedica a la carpintería, pero además lleva adelante el programa Viví Sportivo a través de las redes sociales y la Radio de El Periódico FM 97.1