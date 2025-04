Frontera: cómo ayudar a Carlos, el vecino con problemas de salud al que le robaron dos veces

Carlos Vargas convive desde hace años no solo con la inseguridad de barrio San José de Frontera, sino también con sus problemas de salud y la necesidad de sostener a su familia. En la madrugada del último lunes sufrió nuevos robos: dos ingresos en una misma madrugada en su vivienda de calle 13 al 900, delincuentes se llevaron su moto, su celular, el televisor, el aire acondicionado y documentación personal.

“Gracias a Dios la moto la recuperó, ahora la está arreglando. Ayer también recuperaron el celular y el televisor, gracias a una vecina que lo ayudó”, relató su tía Verónica. Sin embargo, aclaró que todavía falta lo más importante: “Nos falta el aire, que él lo necesita porque tiene problemas respiratorios y en los huesos”.

Carlos tiene 38 años, y desde 2012 vive en el mismo domicilio donde ya fue víctima de entre ocho y nueve robos. “Primero eran adolescentes, ahora ya tienen más de 20 años”, señaló. “La primera vez que entraron se pusieron a jugar a la play y se comieron cosas, eso porque trabajaba varias horas. Pero en 2015 fue el robo más grave, me rompieron la persiana, y me sacaron una tele, la play, el secarropa, la bomba de agua, me desvalijaron”.

Los hechos se repiten con nombres conocidos. “Los que roban son conocidos en el barrio, los detienen y los largan”, afirmó indignado.

Salud frágil y changas para sobrevivir

Carlos padece artritis reumatoide y fue diagnosticado con bronquiectasia y bronquitis aguda. “Siempre estoy con catarro, y la bronquiestasia es cuando se me cierran un poco los bronquios, empiezo a toser, por eso la mayoría de las veces estoy tosiendo”, explicó.

A pesar de su condición, realiza changas en soldadura y tornería para una empresa del Parque Industrial. Sin embargo, su salud no le permite trabajar todos los días. “Cuando hace mucho frío o cuando hay demasiado calor, no puedo salir”, dijo. “A mí no me gusta pedir ayuda, siempre me las arreglé como pude. Pero con mis problemas de salud no todas las empresas te dan trabajo”.

El hombre tiene dos hijas mellizas de 14 años. Una de ellas heredó los problemas de salud de sus padres: “Es una enfermedad rara, que todavía los médicos no saben cómo se llama, y necesita tubos de oxígeno permanentemente. Está con cuidado de su madre las 24 horas”.

Venta de tortas solidaria

Para ayudarlo a recuperar el aire acondicionado, que le resulta indispensable, sus tías organizan una venta de tortas para el 9 y 10 de mayo, con retiro en el salón de la Capilla San Cayetano. Se ofrecerán pastafrolas, tortas húngaras y otras variedades caseras.

“La venta de tortas ya la estamos haciendo. Las entregas serán el viernes 9 y sábado 10 de mayo”, explicó Verónica. “La gente que quiera colaborar puede hacerlo a través de Facebook o comunicarse a los teléfonos 692189, 362275, 693718 o 373405”.

Además del aire, Carlos aún no pudo recuperar toda su documentación personal. “Obviamente eso también sale dinero para ayudarlo económicamente”, expresó su tía.

Mientras tanto, Carlos sigue viviendo con la incertidumbre diaria. “Salís de tu casa y no sabés con qué te vas a encontrar, si te faltan tus cosas o no. Y mis vecinos del barrio también trabajan. Los que roban son del mismo barrio y no hay forma de contenerlos. Se roban hasta los canastos de basura para venderlos por hierro. En el barrio viven policías y a ellos también les robaron”.