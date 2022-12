El gimnasta Joaquín Gainza fue reconocido este miércoles como uno de los deportistas del año por el Círculo de Periodistas Deportivos de San Francisco. El joven de 14 años se adjudicó el premio San Francisco de Asís de Plata en la 41ª edición de la Fiesta del Deporte celebrada en el Centro Cultural.

Gainza visitó el programa La Mañana de El Periódico que se emite por FM 97.1 junto a su entrenadora Daiana Nanzer y se manifestó muy contento por este premio. "Estoy muy orgulloso de haberlo logrado, no me lo imaginé, pero confiaba en mí. Tuve una muy buena temporada con mucho esfuerzo y mucha dedicación", comentó.

Gainza participó en el mes de octubre del Campeonato Panamericano y Panamericano de Clubes en Colombia, obtuvo la Medalla de Plata en Panamericano y Medalla de Oro en el Panamericano de Clubes, ganó el Campeonato Sudamericano en Perú coronándose en el primer puesto, finalizó con Medalla de Oro en dupla y trío en el Campeonato Nacional de Clubes en Misiones y en el nacional federativo en Buenos Aires en diciembre.

"Fue un camino largo, empecé en hip hop a los 5-6 años, tengo como ídolo a Michael Jackson por la historia de él porque tuvo una forma de bailar y de expresarse que me siento cómodo haciéndolo. Siempre miré los videos de él y como vieron condiciones me invitaron a hacer gimnasia artística para saber los movimientos como el break dance, me vieron futuro en la gimnasia aeróbica y acá estoy", comentó Gainza.

"Me encantó que él tenga buen oído musical que para nuestro deporte es fundamental... en nuestro deporte tenemos nuestras coreografías, pero es un deporte que es muy artístico y el oído musical tiene que ver mucho con la danza. Cuando lo vi a él me di cuenta que tenía muy buen oído musical", comentó Nanzer.

Joaquín cambiará de categoría en el 2023 lo que será sin dudas un nuevo desafío para él. "Estaba compitiendo en Juvenil A que es de 12 a 14 años y ahora pasa a la categoría Junior porque ya va a tener 15 años, entonces es un nuevo proceso, de todos modos ya venimos en este último año de su categoría empezando a trabajar ciertas cuestiones físicas y mentales porque lo que viene es muy similar a la categoría mayores, así que en la pretemporada vamos a seguir haciendo hincapié en todo lo que tenemos que trabajar para el próximo año", indicó Nanzer.

Y agregó: "Tenemos dos Provinciales, dos nacionales donde el primer Nacional te rankea para el resto del año, tenemos en miras un Sudamericano en Uruguay y un Panamericano que está en disputa entre Argentina y Perú".

"Al cambiar de categoría yo también tengo que poner muchas más ganas, trabajo y motivación ya que la coreografia depende de la categoría tiene distintos elementos y voy a tener que entrenar mucho para que salgan", señaló Gainza.

Premio al esfuerzo, la dedicación y premio también para la familia que apoya

Daiana Nanzer, que fue galardonada con el Escudo de Oro Blanco por la Confederación de Deportes de Córdoba y también premiada en la Fiesta del Deporte local, habló del proceso y el apoyo que recibieron de las familias en este 2022. "Estas premiaciones son una motivación, un mimo y un premio porque se ve todo el esfuerzo y el sacrificio. Este particularmente es un grupo que viene compitiendo desde muy chiquitos, de los 5 o 6 años, junto a mi mamá Claudia Mina que también es parte de todo esto, decidimos apuntar a ellos que empezaron desde muy chicos y dejamos el proceso de maduración en cada uno", explicó.

"Este año en el nacional de Misiones que te rankea para salir a los Sudamericanos y Panamericanos se obtuivieron excelentes resultados, entonces empezamos a hacer reuniones con los padres a ver a qué se podía apuntar porque la realidad económica es compleja en deportes amateurs y se pudo dar que las familias puedan apoyar para llegar al Sudamericano y Panamericano con excelentes resultados desde San Francisco porque ni siquiera estamos en Córdoba capital y con los resultados que tuvimos, estamos muy bien rankeados a nivel nacional", agregó.