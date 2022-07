El niño que imitaba a Michael Jackson y hoy es un gimnasta que sueña con un Mundial

Joaquín Gainza tiene 14 años y es uno de los pocos varones que practica gimnasia aeróbica en San Francisco, una disciplina que si bien es mixta tiene mayoritariamente practicantes mujeres. En su caso, es el único que está a nivel elite, es decir, que tienen un alto rendimiento deportivo.

En la actividad Joaquín se forma en la Academia de Arte y Expresión de Daiana Nanzer y Claudia Mina, en donde entrena de lunes a viernes, al menos dos horas diarias, combinando entrenamientos específicos de gimnasia aeróbica, con entrenamientos complementarios como gimnasia artística y danza.

Su llegada a la gimnasia aeróbica se dio a causa de su pasión por el baile, actividad que practica desde muy pequeño.

“Fue un proceso largo. Básicamente arrancó desde los dos años y medio que empecé bailando como Michael Jackson en la academia Ritmo Azul. Después me pasé a esta academia, le mostré a Daiana un poco lo que hago y para complementar con hip hop empecé gimnasia artística. Luego, como me vio condiciones, me anotó a gimnasia aeróbica”, recordó Gainza.

El joven bromeó al recordar que en la primera clase “no entendía nada” pero que con el paso del tiempo le empezó a gustar y pudo comprender mejor el deporte. Destaca el compañerismo, el trabajo en equipo y apoyo mutuo, condiciones que lo hicieron seguir hasta el día de hoy.

Asimismo adelantó que continuará para seguir perfeccionándose en el baile: “Siempre fue mi pasión, es lo que yo quiero vivir a futuro”.

Pequeño profesional

Con tantos años de entrenamiento, Gainza fue mejorando y al mismo tiempo generando cambios muy importantes a nivel corporal. “Antes no tenía demasiada fuerza y me costaba, por ejemplo, hacer una flexión de brazos. En cambio ahora con el entrenamiento estoy fortaleciendo mis músculos y haciendo todo mejor”, reveló.

El nivel alcanzado durante estos años le permitió comenzar a participar de torneos oficiales: “Empezamos con torneos privados. Después me empecé a esforzar más para pasar a nivel elite dentro de lo que son los torneos federados, y ahora estoy compitiendo en torneos provinciales y nacionales en Nivel A”.

Joaquín viene de participar junto a otras gimnastas de la Academia de Arte y Expresión de un torneo nacional de clubes en Misiones, consagrándose campeón nacional en tres categorías, obteniendo la clasificación al campeonato sudamericano y panamericano 2022. Pero eso no lo frena ya que entrena duro con un ambicioso objetivo: llegar al Mundial.

“Se convirtió en gimnasta”

Nanzer, su entrenadora, recordó sus inicios: “Él empezó viniendo ya haciendo sus imitaciones de Michael Jackson. Me gustaba mucho verlo hacer lo que le gustaba, eso es lo lindo, cuando desde chiquitos ellos tienen en claro qué es lo que les gusta hacer y él realmente disfrutaba bailar. Empezamos a trabajar preparación física con gimnasia artística, le veía talento”.

Fue así que junto a su mamá Claudia, también entrenadora, lo invitaron a practicar gimnasia aeróbica. “Se lo propusimos, le dijimos que estaba bueno poder meterse a este mundito en donde todos esos ejercicios de fuerza y de flexibilidad se podían plasmar en una coreografía. A él también le gustó la idea y empezó a conocerlo, a probarlo y se fue convirtiendo en gimnasta”, reveló Nanzer.

La entrenadora subraya que el joven sigue trabajando para llegar más lejos. “Está muy bien posicionado, tanto en su categoría individual masculino, como también en otras categorías compartidas. Por ejemplo, con una compañera en dupla o con otras dos compañeras en trío. Estamos muy orgullosas de los logros que van teniendo”, explicó.

Uno de los pocos varones

El adolescente sabe que es uno de los pocos varones que practica este deporte en la ciudad y le gustaría que fueran más.

“Me gustaría contagiar a demás chicos para que vean y digan ‘este deporte me está gustando’. ‘lo voy a practicar, me voy a esforzar y voy a ser como este chico’. Quisiera ser el ejemplo de otras personas, para que se sumen”, reflejó.

Por su parte Nanzer comentó que es un deporte atractivo para ambos sexos y que hay categorías mixtas, como dúos o tríos. “Creo que muchas veces los varones apuestan más a esto de la tradición de jugar al fútbol, al básquet. O muchas veces no se animan, pero hay muchos chicos a los que les gusta bailar”, dijo.

La especialista subrayó que la gimnasia aeróbica además de ser un deporte, necesita desarrollar un buen oído musical para seguir las rutinas: “Creo que muchas veces no se animan por el hecho de estar un poco más vinculados con el movimiento del cuerpo. Es cuestión de conocerlo, es un deporte como tantos otros”.

Sin embargo, Nanzer aclaró que hay otros varones también en formación con la gimnasia aeróbica. “Por suerte, o mejor dicho por un largo camino de trabajo que fuimos generando, dentro de gimnasia aeróbica Joaquín ya está en alto rendimiento. Tenemos dos varones más preparándose en el preequipo y en la academia también tenemos grupos de gimnasia artística masculina, uno de 4 a 7 años, con unos 20 alumnos; y otro grupo de 8 a 14 o 15 años, que son unos 15”, precisó.