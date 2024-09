Sportivo es escolta y espera resultados

“Sportivo Belgrano hizo los deberes”. Ganó, gustó y goleó en San Francisco y momentáneamente es el escolta del Nonagonal B del Federal A, también logró la clasificación a la Copa Argentina 2025 porque pase lo que pase quedará entre los mejores 5 equipos de su zona.

Ahora, la Verde espera resultados. La fecha se completará el domingo y si Sarmiento no gana en Las Parejas llegará a la última fecha dependiendo de sí mismo con el objetivo de clasificar a semifinales.

Sportivo visitará a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo en el cierre del Nonagonal. El Granate ya no tiene chances de clasificar y llegará con menos días de descanso.

Así se juega la 8ª fecha

Viernes | Sportivo Belgrano 3-0 San Martín

Árbitro José Díaz

Domingo 16 hs | Atenas vs Defensores de Belgrano

Árbitro: Gustavo Federico Benites

Domingo 16 hs | Sol de América vs 9 de Julio

Árbitro: Joaquin Gil

Domingo 16 hs | Sportivo Las Parejas vs Sarmiento

Árbitro: Fernando Jesus Rekers

Libre: Central Norte

Tabla

Fecha 9 (15/9)

Defensores de Belgrano vs. Sportivo Belgrano

San Martín vs. Sp. Las Parejas

Sarmiento vs. Sol de América

9 de Julio vs. Central Norte

Libre: Atenas

En caso de empate en puntos en la tabla: qué dice el reglamento

En caso de existir igualdad en puntos entre dos o más clubes al término de la disputa en alguna de las zonas, a los efectos de establecer una clasificación en esta fase, se aplicará la siguiente metodología de desempate:

a)Mayor diferencia de goles.

b)Mayor cantidad de goles a favor.

c) Sorteo a realizarse en sede del Consejo Federal, dentro de las cuarenta (48) horas.