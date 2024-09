Sportivo recibe a San Martín con la misión de volver a ganar en casa

Sportivo Belgrano recibe este viernes por la noche a San Martín de Formosa en el marco de 8ª fecha del Nonagonal B del Federal A. Será con la necesidad de revalidar con un triunfo el punto obtenido en La Banda el fin de semana pasado.

Es que la Verde tiene que ganar para seguir con chances concretas de meterse en semifinales y por eso se espera un gran marco de público en barrio Alberione. La fecha se completará el domingo, por eso, también estará pendiente de lo que suceda el fin de semana en otras canchas (aunque primero tendrá que ‘hacer los deberes’ en casa).

Enfrenta a un duro rival que en esta segunda etapa todavía no perdió (3 victorias y 3 empates) y vendrá a San Francisco con el objetivo de llevarse algo. Por su parte, el equipo de Maza se mantiene invicto en el “Juan Pablo Francia” con 8 victorias y 3 empates.

Otro de los objetivos por los que pugna Sportivo es clasificar a la Copa Argentina 2025. Un triunfo también le permitirá concretar ese pasaje esta misma noche.

Probables formaciones

Sportivo Belgrano: Santiago Roggero; Leonardo Ferreyra, Brian Flores, Dylan Leiva y Mariano Mauri; Ricardo Tapia, Pablo Cortizo, Tomás Federico y Carlos Arriola; Facundo Hang y Nicolás Parodi. DT: Sergio Maza.

San Martín (Formosa): Kevin Humeler; Ramiro Alderete, Lautaro Brienzo, Nicolás Vaquer y Rodrigo Sosa; Oscar Chiquichano, Juan Caviglia, Matías Moravec y Favio Durán; Hugo González y Mauro Siergiejuk. DT. Sergio Arias.

Árbitro: José Díaz A1: Juan Ignacio Flores Roig A2: Federico Ojeda 4ºA: Leandro Hartfield

Estadio: Juan Pablo Francia

Hora: 21

La 8ª fecha

Viernes 21 hs | Sportivo Belgrano vs San Martín

Árbitro José Díaz

Domingo 16 hs | Atenas vs Defensores de Belgrano

Árbitro: Gustavo Federico Benites

Domingo 16 hs | Sol de América vs 9 de Julio

Árbitro: Joaquin Gil

Domingo 16 hs | Sportivo Las Parejas vs Sarmiento

Árbitro: Fernando Jesus Rekers

Libre: Central Norte

Fecha 9 (15/9)

Defensores de Belgrano vs. Sportivo Belgrano

San Martín vs. Sp. Las Parejas

Sarmiento vs. Sol de América

9 de Julio vs. Central Norte

Libre: Atenas

En caso de empate en puntos en la tabla: qué dice el reglamento

En caso de existir igualdad en puntos entre dos o más clubes al término de la disputa en alguna de las zonas, a los efectos de establecer una clasificación en esta fase, se aplicará la siguiente metodología de desempate:

a)Mayor diferencia de goles.

b)Mayor cantidad de goles a favor.

c) Sorteo a realizarse en sede del Consejo Federal, dentro de las cuarenta (48) horas.