Con la venia del Consejo Federal, Sportivo Belgrano jugará el viernes por el Federal A

El Consejo Federal le dio el visto bueno al pedido de cambio de día para que Sportivo Belgrano juegue el viernes y no el domingo con San Martín de Formosa.

Este cambio fue solicitado luego de ser notificados por la Policía que no podrían brindar adicionales el domingo debido a la 92° edición de San Francisco Expone.

De esta forma, Sportivo recibirá a San Martín el viernes a las 21 por la 7° fecha de la segunda etapa en el Torneo Federal A.

La Verde viene de empatar el viernes pasado con Sarmiento en La Banda y acumula 10 puntos en el cuarto escalón. El equipo de Formosa es el actual escolta con 12 puntos luego de que le ganara a Atenas.

Tabla

Lo que resta

Fecha 8 (8/9)

Sol de América vs. 9 de Julio

Sp. Las Parejas vs. Sarmiento

Sportivo Belgrano vs. San Martín (Formosa)

Atenas vs. Defensores de Belgrano

Libre: Central Norte

Fecha 9 (15/9)

Defensores de Belgrano vs. Sportivo Belgrano

San Martín vs. Sp. Las Parejas

Sarmiento vs. Sol de América

9 de Julio vs. Central Norte

Libre: Atenas

En caso de empate en puntos en la tabla: qué dice el reglamento

En caso de existir igualdad en puntos entre dos o más clubes al término de la disputa en alguna de las zonas, a los efectos de establecer una clasificación en esta fase, se aplicará la siguiente metodología de desempate:

a)Mayor diferencia de goles.

b)Mayor cantidad de goles a favor.

c) Sorteo a realizarse en sede del Consejo Federal, dentro de las cuarenta (48) horas.