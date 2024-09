Todo ajustado: se completó la 7° fecha y Sportivo sigue con expectativas

Este domingo se completó la 7° fecha de la segunda etapa en el Torneo Federal A y los resultados dejaron a Sportivo Belgrano con grandes expectativas de cara a lo que viene.

La Verde empató el viernes pasado con Sarmiento en La Banda y acumula 10 puntos en el cuarto escalón. Tendrá la chance de revalorizar el empate el próximo fin de semana en San Francisco ante San Martín de Formosa, que este domingo le ganó a Atenas y es nuevamente escolta con 12 puntos.

Por otro lado, Sportivo Las Parejas perdió en Rafaela y quedó relegado (9 pts). El Lobo recibirá a Sarmiento (11 pts) en la próxima fecha en un duelo clave para ambos en territorio santafesino.

En tanto, Central Norte (líder con 15 pts) ganó este domingo y tendrá fecha libre el próximo fin de semana.

En consecuencia, habrá mucho en juego en la próxima fecha (penúltima) y Sportivo Belgrano tendrá la oportunidad de dar un gran paso ante su gente.

Además, el equipo de Maza también tiene la chance de clasificar a la Copa Argentina 2025, donde accederán los mejores cinco equipos de la zona.

Los resultados de la 7° fecha

Viernes | Sarmiento (La Banda) 0-0 Sportivo Belgrano

Árbitro: Juan Nebbietti

Domingo | San Martín (Formosa) 2-0 Atenas (Río Cuarto)

Árbitro: Mariano Agli

Domingo | 9 de Julio (Rafaela) 2-0 Sp. Las Parejas

Árbitro: Marcos Liuzzi

Domingo | Central Norte 1-0 Sol de América

Árbitro: Nelson Bejas

Libre: Def. de Belgrano (Villa Ramallo)

Tabla

Lo que resta

Fecha 8 (8/9)

Sol de América vs. 9 de Julio

Sp. Las Parejas vs. Sarmiento

Sportivo Belgrano vs. San Martín (Formosa)

Atenas vs. Defensores de Belgrano

Libre: Central Norte

Fecha 9 (15/9)

Defensores de Belgrano vs. Sportivo Belgrano

San Martín vs. Sp. Las Parejas

Sarmiento vs. Sol de América

9 de Julio vs. Central Norte

Libre: Atenas

En caso de empate en puntos en la tabla: qué dice el reglamento

En caso de existir igualdad en puntos entre dos o más clubes al término de la disputa en alguna de las zonas, a los efectos de establecer una clasificación en esta fase, se aplicará la siguiente metodología de desempate:

a)Mayor diferencia de goles.

b)Mayor cantidad de goles a favor.

c) Sorteo a realizarse en sede del Consejo Federal, dentro de las cuarenta (48) horas.