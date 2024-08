Cómo quedó Sportivo en la tabla y los partidos que le quedan en el Nonagonal

Sportivo Belgrano se mantiene con chances firmes de clasificar a semifinales, tras conseguir este viernes un empate importante ante Sarmiento en La Banda por la 7° fecha del Nonagonal. Los locales encadenaban 10 victorias consecutivas en su casa y son los escoltas, un punto por encima de la Verde.

El equipo de barrio Alberione acumula ahora 10 puntos producto de tres victorias y un empate. Tendrá la chance de revalorizar este empate el próximo fin de semana en San Francisco ante San Martín de Formosa, otro rival directo en la pelea por la clasificación.

Por otro lado, el equipo de Maza también tiene la oportunidad de clasificar a la Copa Argentina 2025, donde accederán los mejores cinco equipos de la zona.

La 7° fecha

Viernes | Sarmiento (La Banda) 0-0 Sportivo Belgrano

Árbitro: Juan Nebbietti

Domingo 15.15 | San Martín (Formosa) vs. Atenas (Río Cuarto)

Árbitro: Mariano Agli

Domingo 16.30 | 9 de Julio (Rafaela) vs. Sp. Las Parejas

Árbitro: Marcos Liuzzi

Domingo 17 hs | Central Norte vs. Sol de América

Árbitro: Nelson Bejas

Libre: Def. de Belgrano (Villa Ramallo)

Tabla

Lo que resta

Fecha 8 (8/9)

Sol de América vs. 9 de Julio

Sp. Las Parejas vs. Sarmiento

Sportivo Belgrano vs. San Martín (Formosa)

Atenas vs. Defensores de Belgrano

Libre: Central Norte