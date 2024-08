Sportivo Belgrano: el tramo final rumbo a semifinales

Sportivo Belgrano le ganó a 9 de Julio y sigue expectante en la lucha por clasificar a semifinales en el Torneo Federal A. La Verde sigue invicto en el “Francia” con ocho victorias y tres empates en este 2024, una racha determinante para entender su presente.

Sin embargo, parece que no le alcanza con ganar en casa y para conseguir la tan anhelada clasificación tendrá que sumar lejos de San Francisco. No pudo en Las Parejas (aunque estuvo cerca e hizo méritos) y no le alcanzó en Salta, contra uno de los grandes de la categoría.

Ahora la Verde tendrá un importante desafío en Santiago del Estero, un terreno hostil para los visitantes ante el reciente ascendido Sarmiento de La Banda que ganó los 10 partidos que disputó como local en esta temporada.

El juego se disputará el próximo viernes 30 de agosto a partir de las 21.30.

Copa Argentina

Además de la clasificación a semifinales, en esta etapa se dirime la clasificación a Copa Argentina 2025 y Sportivo Belgrano tiene amplias chances de conseguir ese cupo. Los mejores 5 (cinco) equipos de cada zona se ganarán un lugar en la Copa del próximo año.

Hoy la Verde está ubicado en el quinto escalón (por diferencia de gol), por encima de Atenas de Río Cuarto y Sol de América que son sus inmediatos perseguidores por ese objetivo.

Reválida. Los equipos que no clasifiquen a semifinales se suman a la segunda fase de la Reválida con partidos de eliminación directa pero de ida y vuelta. El ganador de la Reválida disputa una final con el ganador del reducido de Primera B Metropolitana por el segundo ascenso.

Los partidos que restan:

Fecha 7 (1/9)

San Martín vs. Atenas

Sarmiento vs. Sportivo Belgrano

9 de Julio vs. Sp. Las Parejas

Central Norte vs. Sol de América

Libre: Defensores de Belgrano

Fecha 8 (8/9)

Sol de América vs. 9 de Julio

Sp. Las Parejas vs. Sarmiento

Sportivo Belgrano vs. San Martín (Formosa)

Atenas vs. Defensores de Belgrano

Libre: Central Norte