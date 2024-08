Sportivo Belgrano: menores no pagan entrada por el Día del Niño

Sportivo Belgrano recibirá este domingo a 9 de Julio de Rafaela -a partir de las 16-, por la sexta fecha del Nonagonal B del Federal A y con motivo del 'Mes de la Niñez', la Comisión Directiva dispuso que los menores de 12 años ingresen sin costo, previo canje de entrada en boleterías (acompañados de un mayor).

"Durante toda nuestra gestión inculcamos el sentido de pertenencia desde chico y continuamos por esta senda, los niños son muy importantes para nosotros por lo que esperamos un gran acompañamiento junto a sus padres o abuelos”, expresó el presidente Juan Manuel Aróstegui

Y agregó: "El partido del domingo es una buena oportunidad para acompañar, para alentar y sobre todo estar en las tribunas por ser un partido importante de cara a la parte final de esta etapa del campeonato".

En tanto, la encargada del Departamento de Eventos Nancy Marrone comentó: "Los niños deberán retirar su entrada por boleterías que abrirán a las 14 hs. La condición, sin excepción, es ser acompañado por un mayor. Esperamos a todas las familias para disfrutar de un gran partido todos juntos, sabemos de la importancia de este partido y queríamos reconocer a todos los niños y niñas de la ciudad en este mes de la niñez" culminó.

Cuaterna confirmada

Por otro lado, fue confirmado que el encargado de impartir justicia el domingo será el salteño Gustavo Benítes, acompañado por los asistentes Luciano Díaz (Salta) y Walter Cardozo (Jujuy). El cuarto árbitro será Diego Ocampo (Salta).

Así se juega la fecha:

Domingo 16 hs | Sportivo Belgrano vs. 9 de Julio (Rafaela)

Árbitro: Gustavo Benítes

Domingo 16 hs | Atenas (Río Cuarto) vs. Sarmiento (La Banda)

Árbitro: Luis Martínez

Domingo 16 hs | Def. de Belgrano (Va. Ramallo) vs. San Martín (Formosa)

Árbitro: Diego Novelli

Domingo 16 hs | Sp. Las Parejas vs. Central Norte

Árbitro: Matías Billione Carpio

Libre: Sol de América

Lo que resta en esta etapa

Fecha 7 (1/9)

San Martín vs. Atenas

Sarmiento vs. Sportivo Belgrano

9 de Julio vs. Sp. Las Parejas

Central Norte vs. Sol de América

Libre: Defensores de Belgrano.

Fecha 8 (8/9)

Sol de América vs. 9 de Julio

Sp. Las Parejas vs. Sarmiento

Sportivo Belgrano vs. San Martín

Atenas vs. Defensores de Belgrano

Libre: Central Norte.

Fecha 9 (15/9)

Defensores de Belgrano vs. Sportivo Belgrano

San Martín vs. Sp. Las Parejas

Sarmiento vs. Sol de América

9 de Julio vs. Central Norte

Libre: Atenas.