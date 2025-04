Rossana Nieto, 38 años de docencia con vocación y lucha: “Educar es una misión”

Rossana Nieto (56) nació en Frontera y lleva con orgullo su identidad fronterense. Su historia con la docencia comenzó en un contexto complejo, marcado por la dictadura militar y la escasez de oportunidades. “Empecé a trabajar a los 9 años. No me faltó nada, pero tampoco me sobró. Eso me dio independencia y me formó en la cultura del esfuerzo”, recuerda. En esa época, abogacía era un sueño lejano: “Siempre digo que soy una abogada sin título. Pero la docencia me fue más fructífera, porque descubrí que es una vocación real, un servicio”.

Nieto se formó como profesora en la escuela Normal en los años en que se modificó la ley y surgieron los títulos de profesorado en educación primaria. Su debut en el aula fue en la escuela Irigoyen en 1988, haciendo suplencias y prácticas “ad honorem”, sin remuneración, pero con puntaje: “Era mi manera de reafirmar la vocación”.

Desde sus primeros pasos, Rossana sintió una fuerte inclinación hacia la educación en contextos vulnerables. “Mi sueño sigue siendo ir a una escuela de una villa. Mi referente es Mandela, también Carlos Fuentealba. Porque educar es una misión”. Aunque no estuvo en villas, trabajó en comunidades muy humildes. Pasó 18 años y medio en la Escuela 1001, donde también había cursado: “Ver hoy a mis exalumnos, que ya son padres y abuelos, me emociona profundamente”.

Más tarde, trabajó en estación Frontera, un lugar donde, según cuenta, las familias vivían en galpones y vagones abandonados. Hasta que, por un traslado inesperado, llegó en 2005 a la Escuela Malvinas Argentinas, en barrio Acapulco de Josefina. “Nunca había trabajado ahí, pero me enamoré de la escuela y la comunidad. Aprendí que primero hay que ser mejor persona para poder brindar”.

“Todo se valora, todo es descubrimiento”

La relación con sus estudiantes en este barrio vulnerable le dio sentido a su vocación: “En estas escuelas, todo se valora. Todo lo que traés despierta asombro. Y la chaqueta blanca se llena de mocos, de lágrimas, de abrazos. Eso no se vive en todos lados”. En este entorno, se siente más humana: “Podemos ser docentes humanos o humanos docentes. La diferencia es no olvidar el corazón”.

Durante 20 años trabajó allí como docente de grado, y más recientemente, como vicedirectora. En octubre de 2024 asumió como directora, en medio de un torbellino personal y profesional. Un año antes, había sido electa concejala en Frontera, su ciudad. “Fue todo junto. Asumí el 10 de diciembre como concejala y el 10 de marzo siguiente me ofrecieron la vicedirección. No podía seguir en política, por respeto al cargo directivo. Así que renuncié”, cuenta.

Su paso por el Concejo fue breve pero significativo: “No me desvela el poder. Me gusta liderar, gestionar, acompañar. La política es mi pasión, pero la docencia es mi vocación”. La llegada a la dirección fue una sorpresa: “Tuve miedo. ¿Quién nace sabiendo? Pero acepté. Porque conozco el contexto, la comunidad. Y sin eso, no se puede educar”.

Nieto defiende con firmeza su forma de enseñar: desde lo emocional, desde lo humano. “No me hables de contenidos si no me preguntás cómo estoy. Esa fue siempre mi filosofía: el aula es también un lugar para sanar”.

Una juventud eterna gracias a los alumnos

A sus 56 años, con la jubilación a la vuelta de la esquina, Rossana no se pone fecha: “Amo estar en la escuela. Gracias a los chicos vivo una juventud eterna. Me reconozco en ellos cuando me sacaba un uno, cuando copiaba las tablas. Les cuento mis anécdotas porque la educación también es compartir la vida”.

Para cerrar, su reflexión en este 1º de mayo es un mensaje de fe: “Agradezco a Dios, a la vida, a mis padres que ya no están, y a cada persona que dejó una huella. Todos somos un rompecabezas de quienes nos rodean. A los que no tienen trabajo, les digo: no pierdan la esperanza. Cada amanecer puede traer una nueva oportunidad”.

“El docente hoy está desamorado”

De cara al Día del Trabajador, Rossana traza una reflexión cruda sobre la situación del magisterio en Argentina: “La docencia es uno de los sectores más desprestigiados por la política”.

Según ella, el problema no es nuevo: “Pasamos por todos los gobiernos democráticos y casi ninguno valoró realmente a los docentes. La sociedad también nos da la espalda. Nos ven como si no hiciéramos nada. Y no es así. La docencia no termina cuando salimos de la escuela”.