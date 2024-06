Leonel Flores vivió una semana verdaderamente soñada. El pibe de 16 años debutó con la camiseta de Sportivo Belgrano el domingo pasado en Pronunciamiento y en la primera pelota que tocó la clavó en un ángulo.

Flores fue promovido esta temporada al plantel profesional, padeció dengue y eso lo relegó. Sin embargo, pudo debutar y anotar un gol en la 12ª fecha del Federal A. Este lunes estampó su firma convirtiéndose en el jugador profesional más joven en la historia de la institución.

“Lo que se me cruza en la cabeza es felicidad y el esfuerzo que vengo haciendo desde muy chico para que se me cumpla este momento, gracias al cuerpo técnico que me dio la oportunidad”, dijo el juvenil, tras la victoria ante Depro.

Y agregó: “Los compañeros siempre me dieron mucha confianza para estar tranquilo y seguir para adelante, con este objetivo, soy chico, tuve que dejar muchas cosas de lado para cumplir este momento. Siento una alegría inmensa”.

Finalmente, Flores tuvo una dedicatoria muy especial por el golazo que hizo: “Sentí a mi abuelo que falleció hace muy pocos días, se me cruzó por la cabeza él y se lo dediqué a él. Siempre estuvo presente para mí y siempre va a estar presente”.

Flores, autor de un gol histórico

También había sido el autor del primer gol de la historia de Sportivo Belgrano en Inferiores de AFA. Fue el sábado 15 de abril de 2023, a las 10:51 hs en el Predio Nicolás Losano y en el marco del encuentro de séptima división ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza.