Sportivo quedó tercero y se acomoda

Sportivo Belgrano quedó tercero tras golear a Defensores de Pronunciamiento este domingo por la tarde por la 12° fecha del Federal A. La Verde se volvió a meter en zona de clasificación en la previa a otro partido importante.

El equipo de Sergio Maza recibirá a El Linqueño el próximo fin de semana, equipo que hoy perdió en su casa con Douglas y que ostenta el mismo puntaje que los sanfrancisqueños.

En esta jornada también empataron Gimnasia e Independiente y Defensores de Belgrano se consolida en la cima tras ganarle a 9 de Rafaela en su casa.

Resultados de la 12° fecha

Sábado | Gimnasia (CdU) 0-0 Independiente (Chivilcoy)

Árbitro: César Ceballo

Domingo | Def. de Pronunciamiento 0-3 Sportivo Belgrano

Árbitro: Mariano Agli

Domingo | El Linqueño 0-1 Douglas Haig

Árbitro: Guillermo González

Domingo | 9 de Julio (Rafaela) 0-2 Def. de Belgrano (Villa Ramallo)

Árbitro: Luis Martínez

Libre: Sportivo Las Parejas

Tabla

13° fecha

Sportivo Las Parejas vs. 9 de Julio (Rafaela)

Def. de Belgrano (Va. Ramallo) vs. Def. de Pronunciamiento

Sportivo Belgrano vs. El Linqueño

Douglas Haig vs. Gimnasia (CdU)

Libre: Independiente (Chivilcoy)