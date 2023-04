"Es la mejor manera de festejar el cumpleaños de nuestro club"

Este sábado comenzó la participación de Sportivo Belgrano en inferiores de AFA concretando un objetivo sumamente importante para el club y también un hecho histórico para el fútbol de San Francisco y la región. Más de 160 chicos compiten en esta jornada con tres categorías que juegan en la ciudad y otras tres en condición de visitante ante Gimnasia de Mendoza.

En ese marco, el intendente de la ciudad Damián Bernarte, junto al presidente del club Juan Manuel Aróstegui visitaron el predio “Nicolás Losano” para acompañar el debut de las categorías séptima, sexta y quinta. También estuvo presente todo el cuerpo técnico del plantel profesional de Sportivo y demás autoridades municipales y de la institución.

“Estoy orgulloso y comento, en la previa estaba ansioso como si fuese a juga yo un partido porque lo que se está viviendo hoy es histórico y motivador no solamente para nosotros sino también para la gente de San Francisco, la región y los jugadores, vivir una experiencia que no lo pensaba y hoy lo tienen al alcance de sus manos porque están en su club, en su ciudad, no se tienen que mover de acá para vivir la experiencia de jugar en el futbol de AFA, del campeón mundial y no deja de ser importante.. un día tan especial también como hoy en el cumpleaños de Sportivo Belgrano 109, mejor regalo que este creo que no va a haber”, comentó Aróstegui.

Por su parte, Bernarte señaló: “Es la mejora manera de festejar el cumpleaños de nuestro club, nos llenad e alegría, de orgullo y viene a satisfacer una necesidad, uno muchas veces escucha a la gente preguntar porqué no tenemos jugadores de San Francisco en la primera y hay que entender que es todo un proceso, que hay que prepararse para competir en categorías similares a las que no va a competir después en primera. Cuando Sportivo jugaba en Liga Cordobesa, las inferiores de Sportivo jugaban en Liga Cordobesa, esto es recuperar la senda de de lo que fue, un club que jugaba con jugadores locales, para poder hacerlo hay que prepararlos”.

Leonel Flores, autor de un gol histórico

El primer gol de la historia de Sportivo Belgrano en Inferiores de AFA fue convertido por Leonel Flores a las 10:51 hs en el Predio Nicolás Losano. Fue en el marco del encuentro de séptima división ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza.

El gol significó el inicio de una remontada para la Verde porque perdía 4 a 0 y sobre el final logró descontar para ponerse 4 a 3 en partido que tuvo un cierre emocionante.

Todos los protagonistas