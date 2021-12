Anuario / Un año de campeones y campeonas

El San Francisco Rugby Club se consagró campeón en esta temporada de la categoría Intermedia-Nivel 2 de la Unión Cordobesa de Rugby. Derrotó en la final a Águilas de General Deheza por 25 a 17 en cancha de San Martín de Villa María.

El equipo concretó un gran año donde ganó 11 partidos de manera consecutiva, cerrando la temporada de manera invicta.

No fue fácil para los “tricolores”. Sin competencia activa, la preparación fue muy complicada ya que es el único equipo de rugby en la ciudad y no tuvieron demasiadas opciones a la hora de medirse en la previa al comienzo del campeonato.

San Francisco Rugby Club finalmente se fusionó con Hurones de Arroyito, que participó en primera división y el equipo de nuestra ciudad lo hizo en la categoría intermedia. "El eje principal es volver a las bases, volver al ABC del rugby y ejecutar de cero. Hay muchos chicos nuevos que se están sumando ahora, había toda una una mezcla de conceptos de antes y conceptos nuevos, entonces lo que se está tratando de hacer es bajar a las bases y empezar desde cero con un proyecto que posiblemente veamos buenos resultados de acá a un par de años. No estamos buscando resultados ahora si no tratando de sembrar una base y empezar desde ahí", había comentado en el entrenador Paulo Cervetto en el inicio de la temporada que luego los terminaría consagrando campeones.

Volvió el fútbol femenino

Después de 25 años, San Francisco volvió a tener un torneo de fútbol femenino de carácter formal. El club Sportivo Belgrano, uno de los pioneros en esta disciplina en la actualidad, organizó un torneo que contó 10 equipos de la ciudad y la región.

Pero como si eso fuera poco, las chicas de la Verde también tuvieron participación provincial ya que disputaron la fase preliminar de la Copa Federal Femenina.

“Creo que hay que seguir incorporando torneos para que no se corte esto, que siga su proceso y profundizarlo. La Liga Regional ayudaría un montón al crecimiento y también es importante la cobertura periodística porque eso incentiva mucho más a las chicas, pero principalmente a los padres para que vean lo que pasa y que ya no exista eso de no dejarlas jugar al fútbol porque son nenas”, explicó la goleadora del torneo Gisela Giraldo.

Y agregó: “Fue lindo jugar con el marco de público que jugamos. La gente fue a ver más fútbol femenino que a la liga, el volumen de gente fue impresionante”.

Tricampeonas

Martina Valdez y Lucía Ballari tuvieron un gran 2021. Se trata de las jóvenes jugadoras locales, productos del proceso formativo local que se consagraron campeonas en el Provincial femenino u15 con Centro Social de Brinkmann.

Además, fueron campeonas del Asociativo Morterense con la misma categoría y con u17.

Pero como si esto fuera poco, Ballari fue preseleccionada para entrenar con el seleccionado nacional u16 que se preparaba para el premundial en México. La sanfrancisqueña finalmente no fue seleccionada, pero la experiencia fue sumamente enriquecedora.

“La verdad está convocatoria para la Selección me tomó por sorpresa, no esperaba recibirla, pero me puso muy contenta a mi familia y a mi… En lo personal lo que me dejó fue la intensidad con la que se debe trabajar, la ejecución de los ejercicios y varios consejos que me fueron dejando los profes para mejorar mi juego”, explicó la joven jugadora local.

Campeones nacionales y clasificación al Mundial

La Academia de Gimnasia Aeróbica Arte y Expresión tuvo una destacada participación en el Campeonato Nacional Federativo y selectivo para Mundial 2022, celebrado en la ciudad de Comodoro Rivadavia y organizado por la Federación Chubutense y la Confederación Argentina de Gimnasia.

Los gimnastas Daiana Nanzer -en la categoría Grupo Adulto-, Joaquín Gainza -Individual masculino Juvenil A-, Trío Juvenil A (Mascherano, Pagani, Gainza), Dupla Juvenil A (Pagani, Gainza) y Trío Juvenil B (Aylagas, Pereyra, Roldán) obtuvieron la clasificación al Mundial de Portugal que se desarrollará en 2022.

Además, María Sarra fue medalla de Oro en Individual Femenino Juvenil B de Nivel Elite y disputó el Campeonato Panamericano y Campeonato Panamericano de Clubes en México junto a Daiana Nanzer.