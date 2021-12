Se termina un año turbulento en lo deportivo para Sportivo Belgrano, que comenzó con la lucha por el ascenso en el torneo de transición y un cruce con Racing de Avellaneda en la Copa Argentina, pero culminó con un flojo desempeño en la nueva temporada del Federal A.

Más allá de las vicisitudes del 2021, el año se termina con gran ilusión de cara a lo que viene. A poco de cerrar su gestión -y comenzar un interinato-, el presidente del club Juan Manuel Aróstegui brindó un balance en diálogo con El Periódico donde habló de lo que dejó el año. “En octubre de 2020 se arranca con una idea, con un objetivo y detrás de un proyecto que nos decía que teníamos que implementar la puesta a escena de un cuerpo técnico de la ciudad y de los chicos del club en primera división porque venían teniendo poca participación y a los que veníamos viendo en las categorías menores; por eso también la implementación de un cuerpo técnico que conocía las bases del club”, indicó.

“Hasta marzo-abril hicimos seis meses buenos, la idea era consolidar y ser protagonista, se clasificó y se llegó a cuartos de final, se hizo una temporada buena hasta el partido con Racing, donde creo que hicimos un partido excelente, terminamos con mucho orgullo de haberle jugado así a un grande de primera división”, explicó.

Y agregó: “Pero creo que a partir de ahí hicimos un cambio rotundo y fue totalmente adverso a lo que veníamos haciendo. Fue algo bueno en los primeros seis meses y muy malo en la segunda etapa. Poner excusas ahora no sirve de nada, pero con el diario del lunes nos fue marcando el equipo corto que teníamos, la cantidad de lesionados que tuvimos con roturas, que fueron los puntales que trajimos para apoyar a los chicos como Alderete que estuvo un año sin jugar, hoy con el diario del lunes los sentimos”.

En lo institucional, Arósteguí apuntó que “fue un aprendizaje día a día, fue muy bueno porque se fueron dando los objetivos que fuimos planteando. Hoy por hoy estamos parados en un lugar muy bueno con muchas cosas para desarrollar y que se están haciendo.

¿Cómo le fue al club en lo económico? ¿Qué respuesta hubo de los socios?

Desde septiembre del 2020 nuestra tarea fue mantener la confianza de los sponsors y de los socios que teníamos, nos sentamos uno por uno, visitamos unos 20 sponsors por semana y en ese trabajo era mostrarnos, poner la cara y brindar nuestro trabajo. A lo largo de este año y medio crecimos en un 30% de sponsors.

En cuanto a los socios se mantiene, hay un flujo de entre 1800 y 1900, lo bueno es que pudimos sostenerlos pese a la pandemia. También pudimos cumplimentar nuestras obligaciones primordiales que es pagarles del 1 al 10 del mes a todos, tuvimos que afrontar alguna deuda, nos pusimos al día con todos, hoy terminamos el año sin ninguna deuda y eso para mí es fundamental.

Fue un año muy marcado por las obras también ¿No?

Creemos que en el fútbol formativo están las bases, tenemos que hacer bases sólidas en el fútbol formativo para después tener una espalda de jugadores llegado el momento de un ascenso o para seguir nutriendo al primer equipo -y achicar el presupuesto-.

La parte física es fundamental, por eso el gimnasio es fundamental también, para mí es sumamente importante y empezamos a trabajar para eso, gestionamos y de poco lo fuimos armando.

También lo de las canchas de pádel, porque para sumar cuotas societarias genuinas que sean del club independientemente del resultado del domingo es trayendo nuevas actividades, después el sueño más loco que tenemos es cerrar el polideportivo en el predio, traer básquet, vóley, handball, patín, todo lo que se pueda y siempre con este fin.

Y todo esto con un plan de acción, con un proyecto presentado en sociedad, como nunca antes…

Al menos nunca antes fue presentado por escrito, todos los que estuvieron antes siempre hicieron algo por el club. Nosotros también queremos dejar algo y creemos que este es el camino, dejar un proyecto a 10 años, pero yo tengo en mente quedarme 10 años, pero sí quiero dejar en el club un lineamiento para que se pueda actuar y trabajar en base a eso.

Tuviste que afrontar un proceso de aprendizaje ¿Qué cuestiones fueron centrales en la gestión?

En todo el movimiento de gente que trabaja en el club, en la logística que hay previo a un entrenamiento o previo a un partido, incluso en las contrataciones porque desde afuera uno lo veía de otra forma: vos ibas, firmabas y te ibas a entrenar, pero no veías todo lo que se mueve detrás para que eso se pueda concretar como la búsqueda de un nuevo presupuesto donde hay mucha gente que recorre la ciudad, que se mueve y que está siempre buscándole la vuelta día a día. En todo eso me fui empapando y lo principal fue empezar a delegar, sumar gente; hoy somos unas 50-60 personas que trabaja en el club, acercamos gente nueva que se puso inmediatamente a trabajar en su departamento que toma decisiones en base al lineamiento que hay.

“Aprendo en todo, en lo administrativo, en el manejo de contrataciones, en hablar con representantes porque mucho no lo hacía, yo no tenía representante y me manejaba solo. Es lindo, cuando estás predispuesto a abrir tu cabeza y entender que te falta mucho por aprender, es emocionante porque es muy dinámico el día a día del club también porque la verdad que Sportivo Belgrano es inmenso”, dijo Aróstegui.

Salieron temprano al mercado ¿También forma parte un plan de acción?

Sí. Sabiendo que el marcado iba a ser difícil y cada vez peor, la idea era empezar a trabajar lo antes posible. Juan Pablo (Francia) empezó a trabajar en esto hace más de un mes y medio cuando me dijo que se iba a retirar y le ofrecí estar donde hoy está, empezó a hablar con jugadores que ya habían terminado su participación -como Córdoba- con la idea de llegar al 17 de diciembre con el 85% del plantel armado y con eso le ganamos un mucho tiempo al resto, con casi la totalidad del plantel armado.

“Estamos a la espera de tres jugadores más y ya tenemos una buena parte del plantel”, señaló Aróstegui.

¿Qué mensaje se le da al hincha?

Que puedan cerrar el año de la mejor manera que lo puedan comenzar mucho mejor con trabajo, salud y con la familia. En cuanto a Sportivo, decirles que estamos haciendo todo para el beneficio del socio, con todo lo que hoy les estamos brindando y con todos los grandes beneficios que se vienen; contarles que estamos armando un lindo plantel para el año que viene, con bases sólidas en lo institucional, para que el club siga creciendo y sea cada vez más grandes, no tengan dudas que eso es así y decirles que el club está abierto para todos, lo vuelvo a repetir: el club es de los socios, yo estoy todas las tardes en el club, eso pasa, viene gente a charlar, a proponer mano a mano y se sacan linda cosas de esas charlas, estamos abiertos para todos.

El partido que hicimos el otro día fue un mimo para el club, muchos de las glorias que estaban afuera de la cancha vinieron a agradecernos con los ojos lagrimosos y nuestra intención no era que nos agradezcan porque lo hacemos por el club, de corazón, lo sentimos así y ellos son una parte muy grande del club porque ellos hicieron grande al club, tanto ellos como los socios tienen las puertas abiertas del club para ser parte y desearles lo mejor.