El 31 de diciembre próximo marcará el cierre de la gestión Juan Manuel Aróstegui como presidente del club Sportivo Belgrano y como viene la mano en barrio Alberione, la convocatoria a elecciones sería inminente.

En ese marco, el actual presidente de la Verde confirmó en diálogo con este medio que será él quien encabece la lista oficialista en caso de concretarse los comicios. Esto último todavía no está definido, pero lo que sí es certero es que Aróstegui ya tiene prácticamente todo encaminado para su nueva candidatura.

"En su momento me senté con Rubén Finetti y le planteé el hecho de que se puedan acercar al club, que se puedan unir, que sumen gente. Pasaron unas cuatro reuniones más, el contador nuestro con el gerente comercial se juntó unas tres o cuatro veces más y en la última reunión ellos querían unión, pero pedían ciertos puestos en la Comisión. Nosotros hemos ofrecido algunos puestos importantes y no aceptaron, entonces la verdad que fue una lástima porque nosotros instamos a que se sumen, que colaboren para ayudar a hacer más grande el club, pero no llegamos a un entendimiento, tenemos otro estilo de conducción, tenemos otra idea para el club. La verdad es que no llegamos a nada", explicó Aróstegui.

Las elecciones serían el año que viene, antes -el 31 de diciembre- cerrarán el ejercicio de 2021 y realizarán la presentación del balance. "Tenemos varios días para llamar a elecciones, nosotros ya tenemos la lista armada donde la mayoría son gente de mi edad, nos pusimos a trabajar en los objetivos a corto y mediano plazo del club para que todo siga funcionando. Pase lo que pase estamos tranquilos, sabemos lo que hicimos y lo que vamos a hacer, somos auténticos y muy simples en el mensaje que damos y en lo que queremos para el club, no solo con palabras sino con hechos también. Está a la vista de que estamos armando un plantel sumamente competitivo, después esto es fútbol, pero estamos achicando el margen de error”, comentó.

Y agregó: "Si tenemos que ir a elecciones y nos toca no tener que continuar vamos a estar orgullosos de dejar a un club sin ningún tipo de deuda, con sponsors a cobrar hasta fin de año y eso para nosotros, y para mí en lo personal, es sumamente satisfactorio porque el club continúa más allá de uno y de algún nombre propio en particular".