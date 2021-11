La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SeNAF) convoca con urgencia a familias de la provincia de Córdoba para acoger, temporalmente, a niñas y niños que requieren de un entorno familiar que los contenga, mientras se resuelve la situación que dio origen al alejamiento de su seno familiar.

El programa “Familias para Familias” de SeNAF indicó que actualmente son más de diez niñas y niños menores de cinco años que necesitan de un hogar que pueda brindarles un entorno familiar contenedor, propicio para su desarrollo y protección de sus derechos.

La búsqueda de familias temporales para estos niños y niñas tiene como propósito garantizar su derecho a vivir en familia, y evitar su institucionalización ante el alejamiento excepcional de sus familias nucleares por problemáticas complejas que atraviesan.

Ser familia de acogimiento no requiere una configuración específica. Pueden ser familias grandes, pequeñas, unipersonales, monoparentales, homoparentales, ensambladas, etc. Sólo se requiere tener claro que no se trata de un sistema de adopción, inscribirse y realizar los pasos de evaluación que se necesita para integrar el programa.

Las familias cuentan con el apoyo continuo del equipo técnico de «Familias para Familias» en su tarea de colaborar en la protección de derechos de niñas y niños. A su vez, son provistas de pañales, leche y obra social de Apross para los mismos.

Familias de acogimiento: función fundamental

Los grupos familiares reciben a los niños y niñas como si fueran un hijo, con disposición para brindar cuidado y cariño para su integración al hogar. Asumen el compromiso de acompañarlos durante el tiempo que se extiende la medida excepcional de protección, garantizando el ejercicio de todos y cada uno de sus derechos: educación, salud, recreación, identidad. A su vez, colaboran con el equipo de profesionales de “Familias para Familias” en su tarea de revinculación del niño o niña a su medio familiar biológico, extenso o comunitario, y de no ser así, en su integración con la familia adoptiva.

Consultas y postulación

Para anotarse en el programa Familias para Familias, o por consultas sobre el mismo, escribir a: familiadeacogimiento@gmail.com, o llamar al teléfono: (0351) 4343332.