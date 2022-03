Este martes, el Gobierno de Córdoba disolvió el Centro de Operaciones de Emergencias Central (COE) y los 26 COE regionales que hasta ahora operaban en todo el territorio de Córdoba. En esa línea, Valentín Vicente, director del Hospital Iturraspe, y exintegrante del COE Regional Nº 3, explicó los alcances de la medida.

En diálogo con La Mañana de El Periódico por FM 97.1, Vicente descartó que se trate del final de la pandemia, aunque coincidió en que estas entidades ya no tenían razón de ser. A la vez, indicó que el centro de testeos seguirá funcionando y que los casos de Covid-19 se seguirán contabilizando pese a que hoy hay más casos de gripe.

"Es una medida esperada, su razón de ser ya no existía más. La formación del COE había tenido lugar hace dos años cuando la pandemia casi ni tenía casos en nuestro país, pero veíamos la realidad de los contagios sobre todo en Europa, con un alto índice de ocupación de camas, colapso en los sistemas de salud, con alto nivel de mortalidad", empezó el director del nosocomio.

Vicente agregó que se trató de una medida tomada con "muy bien tino" por parte del Gobierno de Córdoba, ya que la patología requería un abordaje como el que se le dio: "Esta patología requería un manejo interdisciplinario, no solo del equipo de salud volcado al tratamiento sino también trabajando mancomunadamente con la conducción de cada una de las localidad, con Defensa Civil, con los servicios de seguridad. Recordemos que también hace dos años no había vacunas, no había tratamientos bien definidos, había más incertidumbres que certezas".

Cómo funcionará el abordaje del Covid-19 sin los COE

Vicente apuntó que el manejo del Covid-19 seguirá focalizado en el Ministerio de Salud y en los diferentes centros afines.

En cuanto al centro de testeos, seguirá funcionando en el predio de la Sociedad Rural, al igual que el área de Covid-19 del Hospital Iturraspe. Sobre ello, Vicente destacó que afortunadamente no hay pacientes internados en este momento en el área Covid-19, aunque no descartó que los pudiera haber en algún momento.

"Sabemos que esta enfermedad evoluciona a través de brotes, olas. Ahora estamos en un momento en que hay muy poca cantidad de casos. Estamos con muchos casos de gripe, de influenza. En los virus predomina uno sobre el otro y en este momento la influenza es la que está predominando. Eso, más la vacunación y la inmunización que dio la última ola de Omicron, que fue muy generalizada, tal vez haga que los números de Covid-19 ya no vuelvan a ser lo que llegaron a ser hace escasos meses", explicó.

En tanto, también sostuvo que se seguirán contabilizando los casos de la enfermedad y que se darán a conocer a través de los reportes diarios tradicionales. "Los partes van a seguir estando, de todas formas ya no tienen la importancia que tenían en un primer momento en que la población estaba pendiente de lo que estaba pasando minuto a minuto con los casos. Creo que el manejo de la patología corre por otros carriles, ya hay un acostumbramiento de vivir con esta patología, marca otra realidad y otro momento", aseveró el director del Hospital.

Uso del barbijo

Por su parte, Vicente se refirió a los dichos del ministro de Salud, Diego Cardozo, quien advirtió que en Córdoba se exigirá el uso de barbijos al menos hasta el final del invierno.

"Habrá que ver la situación epidemiológica que se esté atravesando. Creo que va a mediano plazo va a ser así, en algún momento se va a dejar de usar el barbijo seguramente", finalizó.