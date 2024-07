Sigue habilitada la exposición del artista radicado en San Francisco Luis Ángel Saldivia. Sus trabajos pueden apreciarse y comprarse en la galería de arte El Espacio (Bv. 9 de julio 1844).

Saldivia dibujó desde muy pequeño cuando vivía en Villa Concepción del Tío y aunque tuvo muchos oficios y trabajo siempre el arte estuvo presente en su vida. Precisamente cuando trabajaba en la desaparecida Librería Luciano conoció a varios artistas que lo guiaron para que creara su estilo ya que notaban su potencial.

“Ahí me cultivé un poco, aprendí dactilografía y como me veían activo hacía muchas cosas atendiendo y en el escritorio. También aprendí a enmarcar las obras de arte que llegaban al negocio. Llegaban Rubén Canelo, Miguel Pablo Borgarello, Menén Rognoni y a mí me entusiasmó. Me enseñaron a elegir una línea y trabajar para que se pueda conocer lo que yo hago”, señaló a El Periódico.

Perfeccionamiento

La línea de trabajo que eligió estaba relacionada con los paisajes del Delta del Paraná, el norte de la provincia de Santa Fe y también los esteros. Hasta allí sigue yendo a pescar y disfrutar de las amistades que cosechó, ellos de modo imaginario son inspiración de cada obra.

Con los años dejó la Librería e inició su propia empresa, se convirtió así en un industrial, en la fábrica instaló su atelier y fue perfeccionándose en base a los consejos que le dieron sus maestros.

Después de haber formado su familia, en 2013 ingresó como alumno en la Escuela Municipal de Pintura en San Francisco para desarrollarse profesionalmente. Sigue concurriendo allí porque aseguró que siempre se aprende algo nuevo.

Exposición

La galería de arte El Espacio se encuentra en Bv. 9 de Julio 1844 y allí las obras pueden ser también adquiridas. El horario es de martes a viernes de 16.30 a 19.30, y sábados de 9 a 12.

Al artista se lo puede encontrar en Facebook en la página Pinturas del Delta.