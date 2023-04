Liliana Bernardi (51) podría decirse como inquieta e indecisa al momento de elegir con cuál material trabajar, su mente va más rápido de lo que puede procesar, pero al final siempre elige la manera justa de vehiculizar el arte y saber conquistar la curiosidad del público.

Dueña de una personalidad cálida llegó a El Espacio, la galería de El Periódico, con una muestra que sorprende a los visitantes y mezcla ángeles y alas, todas tienen un mensaje especial y tiene el desafío de interpelar a quienes las observan.

Sus primeros pasos como artista fueron en el taller de dibujo de su madrina, era su actividad de entretenimiento en una época donde los padres solo costeaban una generalmente y había que elegir, en su caso supo desde siempre dónde estaba su pasión. “Nunca tuve dudas de que me iba a dedicar a esto. Mis amigas de secundario me decían, ‘vas a hacer eso’. Es como que ya nació en mí... se me hizo fácil la elección siendo grande, digamos. Por eso toda mi vida fue acompañada del arte, en una forma u otra”, contó.

“Lili” siente que toda su vida ha estado acompañada por el arte, por ejemplo, cuando iba al secundario para pagarse el viaje a Bariloche empezó a dar clases en un taller que su padre le hizo en la casa. “Tuve tres alumnas, de las cuales una volvió ahora a hacer alumna mía. La docencia a mí siempre me gustó, me apasiona”.

Pasó por los colegios, centros vecinales y después formó su familia. Llegaron sus hijas y la docencia se redujo a las clases en su taller combinando maternidad y arte.

Su muestra

Invitada por el curador de la galería, Eugenio Boc – Ho, Liliana trabajó sus obras con diferentes materiales, pero en todas está la esencia de las alas como hilo conductor. “Soy muy entusiasta, no me puedo decidir por una cosa y eso me pasa también en el arte porque no puedo elegir un material solo. Me gusta todo”.

La idea de las alas llegó porque sus hijas que ahora están creciendo van partiendo del nido familiar e incluso ellas están retratadas con una característica que las identifica en la muestra.

“Está mi hija mayor, Candela, cuyo nombre significa ‘lo que ilumina’; Delfina, es la del medio y ella ama los tonos azules y el mar, después está Catalina, que es la más chica, que su nombre es flor blanca y es así luminosa”, describió sobre sus hijas.

En el centro colocó también una obra muy especial dedicada a su hermana que tuvo un problema de salud muy grave y en determinado momento sintió que la energía de las oraciones contribuyó a su recuperación.

“Fue a un dentista que le saca una muela sin antibióticos e ingresó una bacteria que bajó a su corazón y después empezó a agrandársele. En Córdoba, el médico cuando salió no nos dio nada de esperanza, nos dijo que tenía que ser un milagro. Pedí oración, yo realmente sentí la energía desde allá, pero era increíble, nunca me había pasado una cosa así, por eso envolví su corazón en las alas”, relató.

Visitas