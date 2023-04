La vida de un escritor nunca está dedicada por completo a esa tarea, siempre se necesita otro empuje para subsistir, al menos en la gran mayoría de los casos. Cada uno complementa con diferentes actividades y en ese mar de historias está la de María Nieves Gorosito una tallerista literaria de San Francisco que convive con una novelista en su interior.

La mujer de 39 años que es oriunda de San Jorge se convirtió en una lectora voraz siendo muy pequeña y recuerda que su adolescencia estuvo muy marcada por horas dedicadas a la literatura.

Gorosito es autora de “Panambí”, novela que tiene como protagonistas a dos mujeres atravesadas por un pasado de silencio y dolor, la misma está narrada entre el presente y la época de la dictadura de Argentina y Uruguay. En la actualidad está enfocada en su segundo trabajo que pronto verá la luz.

Con un espíritu emprendedor, Nieves que estudió Letras y también Psicología, vuelca todo lo que aprendió en este tiempo en su taller literario Lectura Rayuela. Allí es donde vincula a sus asistentes desde otro lugar con los libros y las discusiones en torno a los sentidos que un autor les puede dar a las historias.

¿El gusto por escribir de dónde viene?

De muy chica, 13 o 14 años. Ahí es cuando más siento esa conexión con la historia, con esa necesidad de enfrentarme con un libro y terminarlo. Me acuerdo de tener 13 o 14 años e ir a mi pieza a encerrarme para leer. Siempre me pasó que a medida que más me acerco al final, más me va atrapando y nace esa sensación de que tengo que terminarlo.

¿Cómo se conecta faceta de tallerista con la de escritora?

Todo empezó con un paper que presenté en un congreso en Buenos Aires. Ahí empecé a dedicarme y formarme en la escritura porque no hay una carrera de escritor, pero por ejemplo con los talleres literarios uno va estudiando. También hice cursos de corrección de textos, escritura creativa y así te vas formando, aun cuando yo tengo un taller ahora sigo formándome.

¿Cuál es la impronta que querés darle a tu taller?

Primero nació de la idea de complementar mi actividad en la escritura. Rayuela tiene como objetivo brindar na guía de lectura, no dejarse llevar solo por lo que ofrece el mercado, por ahí yo quiero brindarles esta variedad y conocer a autores muy, muy buenos, que por ahí no están al alcance de las manos. La idea con la gente en el taller es investigar el proceso de escritura desde adentro, buscar esas partes trabajadas por el autor, las inquietudes, sentimientos.