La Municipalidad de San Francisco comenzará a producir un nuevo producto: leche fortificada. Lo hará desde la División Nutricional, un nuevo espacio dependiente de la Planta Elaboradora de Medicamentos. Así lo informó el secretario de Salud, Fernando Giacomino, que en La Mañana de El Periódico dio más detalles sobre la iniciativa.

En ese sentido, comentó que esta posibilidad nació de una idea que buscó dar respuesta a una necesidad concreta, que fue la del aumento de la demanda en el producto.

“Lo iniciamos pensando en la realidad de nuestro país, necesitábamos llegar con mayor cantidad de leche a distintas personas, no solamente a las más vulnerables. Veíamos que la situación nutricional en algunos casos o que la copa de leche cada vez se incrementaba más. Veíamos que desde la Asistencia entregábamos cada vez más leche, desde la Secretaría de Políticas Sociales también, y empezamos a pensar en por qué no podíamos comprar una bolsa de 25 kilos y fortificarla nosotros para llegar a comedores, merenderos y a demás lugares”.

Giacomino indicó que comenzó a armarse una planta nueva, de 80 metros cuadrados, con sus características específicas. “Ahí surgieron otras aristas. Primero, la necesidad de cumplir sobre algo muy elemental. Sabemos que los niños desde los 6 meses en adelante para su crecimiento a nivel cerebral, una de las cosas más importante es que tengan una buena alimentación y la leche les cubre sus necesidades. También empezamos a ver que se podían realizar fórmulas modificadas por nosotros con leche. Podés ponerle no solamente vitaminas o minerales, sino que podés modificar las fórmulas para los requerimientos nutricionales de ciertas patologías o de otro rango etario. Nosotros tenemos una tarea muy fuerte recorriendo los geriátricos. Desde ahí, desde un requerimiento nutricional, sabemos que la expectativa de vida de los adultos mayores se ha extendido mucho más. Por ende se pueden utilizar leches modificadas o leches adaptadas para este grupo etario”.

“De ahí se fue gestando esta idea que fuimos modificando. En una primera etapa va a ser una gran cantidad de leche entera, cuyo paquete va a ser azul para todas aquellas personas que van a estar identificadas dentro de merenderos, la copa de leche, los clubes, las instituciones donde tienen chicos y les dan el desayuno o la merienda. Vamos a ir clasificando todos los lugares y vamos a llegar con la leche que se fracciona en la planta pública, el único laboratorio público cordobés autorizado”, sumó.

El secretario de Salud recordó que la iniciativa surgió desde el área de Bromatología: “Me parece fantástica, la tomamos, la modificamos un poco y estoy muy contento con este nuevo proyecto”.

El municipio entrega leche de muchas maneras, a veces desde programas provinciales a través de un padrón como “Más leche, más proteínas”, dirigido a niños, pero también lo hace a mujeres embarazadas o a adultos mayores.

Para llevar a cabo esta tarea, el municipio compra una gran cantidad de cajas de leche. Sin embargo, uno de los problemas que surgía hasta hoy era que algunas personas, aunque no lo necesitaran, pedían el producto para luego revenderlo, aprovechándose de que se trataba de un producto con disponibilidad en el mercado. “Hoy, con esto, no la van a poder revender, porque este va a ser un producto de entrega gratuita, de la Planta Elaboradora Municipal, no se va a poder revender un producto que no tiene comercialización, que no es de una marca”, sostuvo Giacomino.

Fraccionamiento

Giacomino comentó que esta semana cerraron convenio con Manfrey, que será el proveedor de la leche en polvo a granel. Se va a comprar de a tonelada y se comenzarán a armar paquetes de 800 gramos. En primer lugar se armarán 120 paquetes y a medida que la demanda aumente, la producción también.

Para la tarea habrá al menos tres personas trabajando: una nutricionista, un licenciado en Bromatología y una estudiante de Ingeniería Química. También habrá un físico químico para el estudio de la materia prima, que será tercerizado. “No lo queremos hacer nosotros para no ser control y parte. Vamos a armar un convenio con la universidad para que ellos hagan el control del producto terminado”, dijo el secretario de Salud.

“Está todo armado como para que llegue a la mesa de aquellas personas que hoy lo necesitan, y también a lugares a donde la leche común no suple ciertos requerimientos. Por ejemplo, un adulto mayor de 75 años que necesita colágeno para sus huesos. Las leches van a tener vitamina A, C, D, van a tener ácido fólico. Pero por ahí tenés un cierto requerimiento nutricional y lo vamos a poder poner. Entonces se va a trabajar sobre estos requerimientos nutricionales, donde se pueda modificar la leche entera que vamos a comprar en granel”, agregó.

Esto traerá aparejado, consecuentemente, un menor gasto operativo: “Cuando vos hacés números, no es lo mismo ir a comprar una o cien cajas de leche que ir a comprar mil kilos y que vos lo fracciones, le agregues todos los productos y lo distribuyas”.

Proyectos a futuro

Consultado sobre si se piensa en la producción de algún otro producto, Giacomino mencionó que la Planta Elaboradora avanza en productos no sólo de uso farmacéutico sino que se está detrás del proyecto de productos cosméticos.

“Al costado de lo que es hoy la Planta Elaboradora de Medicamentos se va a construir la Planta de Cosméticos. Entonces vamos a tener por un lado medicamentos específicos, serían los semisólidos y los sólidos, y por otro lado vamos a tener la parte de dermocosmética”, detalló Giacomino.

A la vez, manifestó que la planta de dermocosmética está proyectada para 500 metros cuadrados, lo que implicará una gran inversión, por lo que hasta ahora se pudo comenzar con los primeros 80.

“Tenemos un intendente como Damián (Bernarte) que cada vez que le llevamos un proyecto nos dice que sí. También acompañamos la situación económica del país. Sabemos que hoy armar una planta de 400 o 500 metros es costosísimo, el capital para hacerlo es alto, entonces estamos tratando de ir acompañando los procesos. Hoy 80 metros se pudieron hacer solamente con personal municipal. Esto hay que aclararlo también, en la Planta todo el trabajo se realizó de inicio a fin con personal municipal”, comentó Giacomino.

De no mediar ningún inconveniente, el viernes de la próxima semana se llevaría a cabo la inauguración oficial de esta nueva División Nutricional.

Actualidad

Cabe recordar que hoy la Planta Elaboradora de Medicamentos produce más de 22 productos, que se entregan en forma gratuita en la Asistencia Pública.

“Vamos avanzando, obteniendo autorizaciones. Se trabaja en forma conjunta con el CEPROCOR y la Dirección de Farmacia de la Provincia. Ya el Paracetamol lleva más de un año desde que se puede comercializar. Y hoy estamos en el ensayo técnico del Ibuprofeno, queda uno más y ya se va a poder comercializar. Y estamos trabajando en otro producto también que es el Diclogel, que es muy bueno. También presentamos ya los ensayos. Pero cada ensayo de cada producto lleva no menos de dos años, porque es el plazo de durabilidad de cada producto”, dijo Giacomino.

Seguidamente agregó: “Vamos trabajando, vamos realizando los ensayos, CEPROCOR nos analiza, nos da los certificados y nosotros lo presentamos en la Dirección de Farmacia, allí hacen todo el análisis y nos devuelven lo que necesitamos. Lo ideal para el crecimiento nuestro y para el proyecto que tenemos es tener dos productos estrella, como el Paracetamol y el Ibuprofeno. El Paracetamol ya está en el mercado, ya está en farmacias de San Francisco, ya está en clínicas, ya está en Córdoba. En la Cooperativa Córdoba Farmacéutica Limitada (COCOFA) nos compran, también a través de IPLAS nos compraron medicamentos que se distribuyeron en hospitales. Ahora buscamos con el Ibuprofeno y el Paracetamol poder captar mucho más mercado a nivel cordobés. Hoy llevamos 300 mil comprimidos de Paracetamol cuando los seis meses pasados habíamos fabricado 45 mil. Queremos llegar a fin de año, fabricar un millón y poder distribuirlos a la provincia, estamos en eso”.