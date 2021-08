El Camino Interprovincial en la mira: especialistas piden con “urgencia” controles y un estudio del tránsito sobre esta arteria

Una beba de apenas siete meses quedó recientemente sin su papá, mientras que otra familia espera por las graves secuelas que puedan quedarle a un hombre de 36 años -también padre de una niña-, que también fue parte de un fatal accidente ocurrido en Camino Interprovincial el pasado miércoles 4 de agosto.

En la esquina de Brigadier Bustos y calle Suipacha chocaron de manera violenta dos motos y como causa del impacto murió en el acto Gonzalo Germán Funes (33), mientras que el otro involucrado, Cristian Molinero, sufrió serias lesiones y se encuentra al aguardo de diversas cirugías.

Tal vez a cada uno les corresponda cierto nivel de imprudencia, dada la violencia del impacto, sin embargo, ambos también fueron víctimas de una avenida con históricos problemas en materia vial que tanto los municipios de San Francisco como de Frontera no supieron todavía solucionar.

Es por ello que especialistas en materia de tránsito insistieron en la necesidad de que existan rigurosos controles vehiculares y continuos, sumado a un estudio multidisciplinario para diseñar una infraestructura vial acorde a las características del lugar.

Estudio “serio”

El ingeniero electromecánico y perito en reconstrucción de accidentes, Hugo Gieco, analizó la situación que atraviesa esa transitada arteria que une a las dos ciudades y convino en la necesidad de que retomen los controles vehiculares y que se realice un “estudio serio y multidisciplinario” para llevar adelante medidas viales.

“Como medida urgente deberían volver los controles vehiculares porque en ese sector se ven muchos motovehículos que no están en condiciones, sin luz y que no cumplen las normativas en cuanto a las velocidades, al uso del casco y demás”, le dijo a El Periódico.

Además resaltó que “con la llegada de la primavera y el verano el índice de accidentes va a aumentar y las acciones no deben esperar”.

Consultado sobre si sería necesario alguna medida en infraestructura vial para reorganizar el tránsito en el sector, ya sea semáforos, reductores de velocidad, canteros o divisorios, Gieco fue determinante: “Antes que instalar algo se debe realizar un estudio serio, minucioso de las características del lugar, no es poner por poner”, consideró.

En este sentido, el perito en reconstrucción de accidentes declaró: “Habría que estudiar el flujo de tránsito, los horarios de mayor transitabilidad, si hubo accidentes previos preguntarse por qué sucedieron; las variables son muchas. Se necesita un estudio consciente, con datos específicos y multidisciplinario en el que actúen médicos, ingenieros, especialistas, los municipios y los servicios de emergencias. Eso va a dar conclusiones de importancia para saber qué medidas tomar”.

Concientización vial

El abogado especialista en tránsito, Diego Castillo, también analizó la situación del Interprovincial y apuntó al rol del Estado: “Es una zona bastante particular por ser una calle que divide dos provincias, pero así y todo hay una ausencia de control por parte del Estado. Los controles tienen que generar el hábito en los conductores para cumplir con las condiciones mínimas para manejarse con seguridad”.

Recorriendo el lugar, el abogado también consideró que la responsabilidad individual juega un rol preponderante en los siniestros. “A simple vista se puede ver que muchas de las personas no llevan casco, no llevan cinturones de seguridad. Van más cantidad de personas de lo permitido en los vehículos y eso tiene que ver con una cuestión de responsabilidad individual, falta de empatía hacia el otro y hacia la propia vida”.

Luego opinó que no se puede esperar que en todo momento “el Estado esté cuidando de cerca nuestra vida”. Y advirtió: “Evidentemente los controles del Estado ayudan a generar los buenos hábitos de conducción, es indudable. Pero también deberían establecerse políticas en conjunto entre los dos municipios, no para controlar y hacer multas, sino principalmente para concientizar”.

“Es muy importante que empecemos a tomar conciencia, no únicamente de las normas viales, sino también del valor que tiene la propia vida y la vida de los demás”, insistió.

Idea que no prosperó

En marzo de 2018, El Periódico había publicado la intención del municipio de San Francisco, avalado por el Consejo Interprovincial de Seguridad, de idear un plan para modificar la circulación en el Camino Interprovincial.

El proyecto debatido y abalado entre representantes de los gobiernos de San Francisco, Frontera y Josefina era instalar a lo largo del trayecto canteros o divisorios para “contar con pasos bien definidos y no como en la actualidad que en cualquier sector se puede cruzar para ambas ciudades”, habían manifestado las autoridades.

Desde el Gobierno local habían adelantado que serían cinco o seis canteros previstos para evitar cruces directos y que se mantendrían los actuales semáforos. Pero que el proyecto debería ser evaluado por funcionarios de Vialidad Nacional.

Sin embargo, desde su anuncio no se avanzó en la materia.

Un año difícil para la familia Funes

La familia de Gonzalo Funes, el hombre fallecido recientemente en el choque en el interprovincial, transita un duro año de duelo, ya que pocos meses antes del siniestro había perdido a su madre Patricia.

En este sentido, su hermana Pamela Funes se refirió al duro momento que atraviesa su familia: “Mi mamá falleció hace cinco meses y luego pasa lo de mi hermano, es un año muy difícil, de duelo para nosotros”, sostuvo emocionada.

Luego contó que su hermano trabajaba por su cuenta como pintor y en tareas de la construcción, y tuvo una pequeña hacía solo 7 meses, a la que bautizaron con el nombre Bianca.

Según la joven, aquella trágica tarde “Gonzalo se iba a la casa de un primo a ver el partido, porque era hincha de River. Había dicho que volvía hasta que nos avisaron del accidente”.

Con respecto al tránsito en el Interprovincial, sostuvo: “Desde siempre pasar por el Interprovincial me generó respeto. He visto tantos accidentes y ahora me ha tocado vivir el de mi hermano. Es una calle muy transitada y la gente va muy rápido, además que la calle está muy destruida en muchos sectores y los cruces son un peligro; tendrían que sumar algún semáforo o algo”, consideró.

Con dolor y a la espera de cirugías

El segundo de los implicados en el accidente fatal, Cristian Molinero, sigue internado con graves lesiones y debe ser sometido a nuevas operaciones.

Aquella trágica noche habían chocado la Honda Twister 250 cc., al mando de Funes y la Honda CG Fan 150 cc. que manejaba Molinero. Como consecuencia del violento impacto, el segundo tuvo que ser derivado al Hospital Iturraspe donde todavía permanece internado con graves lesiones y al aguardo de nuevas cirugías.

Paola Monesterolo explicó la situación que atraviesa su pareja: “Cristian está estable, internado en un área de traumatología pero muy dolorido por las lesiones que tuvo. El accidente le provocó fractura expuesta de fémur, la destrucción casi completa del pie izquierdo, quebradura de clavícula y omóplato izquierdo. Lo próximo que van a hacer los médicos es la cirugía para colocarle una prótesis en el fémur”, relató.

La familia del lesionado pudo conseguir la prótesis para la operación con un dinero que debe devolver, por ello se encuentra organizando una venta de pollos para recaudar dinero.

“La prótesis es para la siguiente operación en la pierna. Él ya tuvo una cirugía en la que los médicos pudieron reconstruirle el pie izquierdo que había quedado muy mal y parecía que se lo amputaban”, contó Paola. Luego agregó: “Le están colocando morfina para que aguante los dolores, hay que esperar a ver qué pasa con la cirugía”.

Cristian también se desempeña como pintor de obras y en trabajos de albañilería, pero aquella tarde iba a visitar a su hija de 3 años que vive en Frontera, pero nunca llegó.

Venta de pollos

Este domingo 22 de agosto, familiares y amigos de Cristian Molinero realizarán una venta de pollos para juntar dinero y poder solventar gastos de la prótesis y que provengan su internación.

Se realizará en cancha de bochas del club Sportivo Belgrano en calle Dorrego 1260 con un costo de 700 pesos (llevar fuente). Las tarjetas pueden reservarse o comprarse a los teléfonos 3564- 411126 y al 333471.