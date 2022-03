El líder y fundador de Generación Zoe, Leonardo Cositorto, quien permanece prófugo de la Justicia por presunta estafa y asociación ilícita, confirmó que no tiene previsto regresar a la Argentina, donde tiene pedido de captura de la Justicia. “Hay personas que llevan 37 días presas. Si voy yo para allá, ¿qué gano estando preso? No voy a estar operando para que la gente pueda cobrar”, expresó.

En diálogo con AM750, Cositorto negó que Generación Zoe y el resto de sus empresas sean una “estafa piramidal” y argumentó que hacían los pagos en cuotas, a la vez que adelantó que, en abril, continuarán cubriendo las moras.

“En febrero pagamos hasta donde pudimos. Ahora estamos reformulando los pagos para el mes de abril”, prometió el empresario investigado por estafa, al tiempo que aseguró que “hemos pactado con unas 70 mil personas que ingresaron al nuevo programa”, añadió.

Cabe recordar que mientras se mantiene prófugo creó una nueva empresa llamada Sunrise, de la cual especialistas que siguen el caso de cerca ya alertaron que se trata de otra estafa piramidal.

En San Francisco, el líder de Zoe era Lucas Giorgis, quien se define como coach ontológico e integrante de la CMC Confederación de Coaches Mundial (CMC), otra de las ramas de Zoe. Semanas atrás, la oficina donde funcionaba fue cerrada.

"Una estafa de manual"

Al ser consultada también por la radio AM750, la fiscal del caso en Villa María, Juliana Companys, desmintió a Cositorto y afirmó que la empresa ejecutaba “una estafa de manual” sobre la que “hay pruebas lapidarias”. Además, consideró que es una falsa promesa lo de los pagos en abril y que, únicamente, quiere ganar tiempo para que la gente no lo denuncie.

La fiscal apuntó con dureza respecto a Cositorto. “Como ustedes ven, va corriendo la fecha. Primero había dicho el 8 de marzo, con Generación Zoe 2.0. Que con eso iba a pagarle a los inversionistas. Ahora está refiriendo que lo va a hacer el 15 de abril. Él refiere que la gente pasa a esa empresa. Bueno, yo creo que recién ahora la gente se está dando cuenta de que esta oferta de pago no es real”, describió Companys.

En este sentido, la funcionaria judicial señaló que, hasta ahora, no hubo una propuesta concreta para devolverle la plata a los damnificados. “Para la gente, y al menos concretamente para las personas en Villa María, no ha habido ninguna oferta de pago. Va corriendo la fecha en pos de que la gente no lo denuncie y con la esperanza de que, en algún momento, va a recuperar su dinero”.

Otra empresa

Como si fuera poco, Cositorto permanece brindando videoconferencias casi a diario por Zoom en las informó que cerraba Zoe para crear Sunrise, otra plataforma donde capta dinero de ahorristas y promete devoluciones de altos intereses, aunque sin dar respuestas a cómo devolverá el dinero que miles de personas invirtieron en Zoe.

Numerosos usuarios de redes sociales que siguieron muy de cerca y destaparon el caso de Zoe ya alertaron de que Sunrise es otra muy clara estafa de tipo ponzi o piramidal. Es decir, que toman dinero sin ninguna regulación ni autorización correspondiente, y abonan los intereses a los primeros inversores solo con lo aportado por las nuevas víctimas que ingresan al sistema, pero sin generar ninguna inversión real que genere ganancias. Cuando la cadena de nuevos ingresos se corta, desaparece el dinero y comienzan los problemas.

Al igual que en Zoe, Cositorto fundamenta su actividad en el pedido de inversiones en dólares a sus seguidores y pretende justificar el cierre de Zoe con excusas inverosímiles, echando responsabilidades a usuarios de redes sociales y medios de comunicación que alertaron del funcionamiento de esta empresa; pero sin explicar cómo devolverá el dinero que reclaman los ahorristas ni qué inversiones se hicieron para obtener ganancias.

La culpa siempre es de otros

Por otro lado, el prófugo apuntó contra los medios de comunicación y los poderes económicos tradicionales. Así, consideró que los ataques en su contra se deben a que existe “miedo” por las actividades que llevaban a cabo.

Además, afirmó que si ahora la empresa no está pagando las devoluciones prometidas es porque los diarios lo desprestigiaron.

“Sería bueno saber quiénes son los que están preguntando”, dijo sobre aquellos que lo interrogan por si volverá al país. Dijo que hay que preguntarse “si están con nosotros o del otro lado. Del otro lado, comprados y vendidos y pagados. Aunque no sé ni por qué ni por quiénes”.

Según la fiscal, la estafa "es clarita

Para la fiscal, es una estafa “millonaria” y “de manual”. “El Código Penal es muy claro en este tipo de estafa. Y para nosotros es una estafa de manual. Que está desde hace muchos años utilizada por mucha gente estafadora. Entonces las pruebas, si bien hay que reunirlas y es mucha, en el caso de Generación Zoe, estamos hablando de que tenemos un expediente, a la fecha, de 12 cuerpos…, no es una estafa difícil de demostrar”, aseguró Companys.

Luego, agregó: “Muy por el contrario, en este caso es clarita. Además de haber hecho millones de vídeos, donde claramente demuestra que es una estafa piramidal, él y toda su organización han hecho muchísimos vídeos…, en la papelería también es muy fácil de demostrarla”.

Además, sobre la suba abrupta de denuncias en la última semana, explicó: “Creo que la gente no denunciaba esperando que Cositorto respondiera. Y como ustedes ven, va corriendo la fecha. Recién ahora la gente se está dando cuenta de que esta oferta de pago no es real”.

Por último, dijo que estiman que se trata de una “estafa millonaria”. “Eso depende, no solo de la documentación que tenemos secuestrada, sino de lo que cada persona nos indique qué fue lo que invirtió. También de la suma de todas las cuentas bancarias en las cuales han depositado. Aunque también tenemos conocimiento que hay plata que no fue depositada y que se manejó, digamos, en mano”, añadió