La de Hermes José Cachiarelli (92) fue una de las historias virales de El Periódico durante este 2024. Allá por abril, continuaba firme atendiendo su comercio Cachiarelli Gas, en Caseros 459.

“Don Cacha” accedió a contar su historia la firme intención de agradecer -en reiteradas oportunidades- a sus clientes por tantos años de acompañamiento y “a la hermosa ciudad de San Francisco” que, según contó, tanto le dio.

“Puedo decirte que a través de muchos años he aprendido algo de oficio, soy mecánico gasista y comerciante, por supuesto”, decía.

En su local, junto a María José, su empleada de varios años, ofrecen una amplia variedad de productos relacionados a la industria del gas, además de la recarga de sifones para la soda, entre tantas otras cosas.

-¿Cuál es el secreto para mantenerse tan activo?

- Los años te hacen aprender mucho en cuanto a cómo uno debe cuidarse. Mis quehaceres nunca fueron de lo más liviano, siempre hice fuerza desde chico en el campo y creo que sigo siendo fuerte porque en la actualidad levanto peso que no debería, pero mi médico no se tiene que enterar de esto. Aunque tuve que reponerme de algunos golpecitos en la salud, tengo la suerte y el privilegio de que Dios me da fuerzas