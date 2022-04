Comenzó el juicio a Pablo Esser: al igual que Requena y Bosio, se abstuvo de declarar

Este jueves comenzó el juicio a Pablo Esser (48), empresario y ex presidente de Sportivo Belgrano, acusado por presunto lavado de dinero y comercialización de estupefacientes. El proceso se lleva adelante en el Tribunal Federal Oral 1 de la ciudad de Córdoba.

La primera audiencia tuvo lugar este jueves pero no pasaron testigos: solo se leyeron las acusaciones y algunos de los procesados declararon brevemente o respondieron preguntas de la defensa. Tras un cuarto intermedio, el juicio continuará el martes 25 de abril.

Además de Esser, que se encuentra con prisión domiciliaria, es juzgado quien es considerado su "mano derecha", Juan Carlos "Cucho" Bosio, y otras personas, entre las que se encuentra Brian Requena, integrante de una de las facciones de la barra brava de Sportivo Belgrano.

La sospecha es que todos los procesados participaban de una red organizada dedicada al comercio de droga y al lavado de dinero.

El tribunal es presidido por el juez Jaime Díaz Gavier y los vocales Carolina Prado y Julián Falcucci. El fiscal general del caso es Máximo Hairabedián.

Los imputados siguieron el proceso de forma remota: 12 lo presenciaron desde el Juzgado Federal de San Francisco y cuatro lo hicieron desde el Establecimiento Penitenciario Nº 7.

Los imputados Hugo Alberto Contrera, Andres Rolon, Noemí Tordesilla, Claudio Rolon, Gustavo Rolon y Cesar Nieto son defendidos por Juan Carlos Belagardi; Brian Requena, Marcelo Artaza, Alexis Artaza y Daiana Artaza son representados por Claudio Suárez; Jorge García Coupé lo hace en representación de Lucas Alfonso; Pablo Esser y Juan Carlos Bosio son defendidos por Jorge Sánchez del Bianco; Mario Ruiz es quien representa a Franco Espina y Mirian Lescano; mientras que Marcos Tognón defiende a Vanesa Acosta.

¿Quiénes declararon?

Pablo Esser, Juan Carlos Bosio, Brian Requena, Daiana Artaza, Alexis Artaza, Marcelo Artaza y Lucas Alfonso se abstuvieron de declarar.

Quien sí lo hizo fue Hugo Contreras, que sólo respondió preguntas de la defensa. Dijo conocer a Requena desde chico porque eran vecinos. Manifestó que nunca consumió ni vendió ningún tipo de drogas. Explicó que el dinero secuestrado en el allanamiento, unos 700 mil pesos, era de Requena en parte, quien le había pedido que se lo guardara y que como eran conocidos aceptó, y de la venta de un auto de la cual tiene comprobante.

También Gustavo Rolon respondió preguntas de la defensa. Dijo conocer a Requena desde hacía unos cinco años de la cancha. Vendían bandejas de pollo para viajar. Dijo que se enteró que estaba comprometido en la causa porque le avisó su hermano. Nunca le secuestraron ni vendió drogas. Y que la palabra "bagayo" que se oye en las escuchas tenía que ver con un bolso con banderas que llevaban a todos lados.

Vanesa Acosta, en tanto, hizo lo mismo. Dijo conocer a Requena porque son primos. Manifestó su versión de lo ocurrido el día en que allanaron su casa. Dijo que en ese momento se enteró que estaba comprometida en la causa. Aseguró que los policías le pedían armas y droga y que le apuntaron a sus hijos. A la vez, que esposaron a su marido apenas llegó a la vivienda. Dijo que sólo secuestraron 500 pesos, regalo de cumpleaños de su hija, y dos colillas de un cigarrillo de marihuana de su marido, que era consumidor. Afirmó que no declaró antes porque no entendía por qué se la acusaba.

También respondieron preguntas de la defensa César Nieto, Andres Rolon, Claudio Rolon y Noemí Tordesilla. Franco Espina, en tanto, respondió preguntas de la fiscalía, y Mirian Lescano declaró brevemente pero no respondió preguntas.

Acusaciones

Las acusaciones son dos. En lo que respecta a Esser, cabe recordar que en diciembre de 2020 le dictaron la falta de mérito por el delito de financiación al narcotráfico, del cual también estaba imputado, pero fue procesado como supuesto partícipe primario de comercialización de estupefacientes y de lavado de activos de origen delictivo. También, se le trabó un embargo por un millón de pesos.

El expresidente de Sportivo Belgrano está apuntado como uno de los integrantes de una banda narco que a su vez lavaba dinero. La investigación y la imputación corrió por cuenta del fiscal federal Luis María Viaut, quien accionó a partir de una denuncia anónima. Luego, la causa pasó al Juzgado Federal de Villa María.

Hecho 1

Con fecha no determinada con exactitud pero antes del 23 de septiembre de 2020 los imputados Brian Requena, Lucas Alfonso, Franco Espina, Marcelo Artaza, Alexis Artaza, Andrés Rolon, Gustavo Rolon y Mirian Lescano con la participación necesaria de Daiana Artaza, Hugo Contreras, Vanesa Acosta, Pablo Esser, Juan Carlos Bosio y con aportes no indispensables de César Nieto, se habrían dedicado a comercializar estupefacientes más precisamente clorhidrato de cocaína en la ciudad de san francisco provincia de Córdoba y provincia de Santa Fe. El material era provisto por Lucas Alfonso desde la provincia de Santa Fe a Brian Requena y a Franco Espina quienes perpetuaban distintos encuentros a la vera de la ruta 2 y 10 en cercanías a la localidad de Santa Clara de Buena Vista, provincia de Santa Fe, e intercambiaban el dinero pactado en dólares y clorhidrato de cocaína. Luego de ello Requena y Espina almacenaban, ocultaban y distribuían el material estupefaciente junto al resto de los imputa en distintos domicilios, además del dinero de su producto por la distribución y venta en la ciudad de San Francisco y armas de fuego con las que contaban. Daiana Artaza, Hugo Contreras y Vanesa Acosta eran los encargados de realizar distintas actividades indispensables para las maniobras de comercialización de estupefacientes que en forma habitual y continuada desplegaban Requena, Espina y Marcelo Artaza desde la cárcel. Alexis Artaza, Andrés Rolon, Gustavo Rolon y Mirian Lescano. Estas contribuciones consistieron en guardar el dinero producto de la venta del material ilícito, contarlo, guardar el estupefaciente destinado a la venta o retirar el dinero de los estupefacientes de los puntos indicados por Requena, mientras que César Nieto prestó colaboración prescindible como advertir en alguna ocasión a Requena sobre los eventuales control policiales apostados en la ruta, contactar al nombrado con algún comprador y guardarle en cierta oportunidad dinero producto del narcotráfico. Sin embargo, tales aportes no gozaron de la entidad suficiente puesto que fueron esporádicos y de relativa significación para adquirir la cocaína a Alfonso. El precio estipulado era en dólares. Brian Requena y Franco Espina, miembros de la barra brava del club Sportivo Belgrano, contactaron a los imputados Pablo Esser, presidente de dicha institución deportiva, y Juan Carlos Bosio, a fin de intercambiar el dinero producto de la comercialización percibido en pesos argentinos a dólares estadounidenses. Estos intercambios se produjeron en distintas reuniones y en los domicilios de Requena y Bosio, encuentros de los que también participó Pablo Esser. De tal modo, dicha maniobra importó introducir al mercado de cambio dinero ilícito proveniente del narcotráfico, origen delictivo que conocían acabadamente Esser y Bosio. Además, parte de la operatoria de estos últimos consistió en solicitar a distintas personas que crearan cuentas en entidades bancarias para comprar dólares, proporcionándoles para ello el dinero en efectivo que era previsto por Requena, a raíz de lo cual, a través de estos intermediarios se colocó en el mercado financiero el dinero del narcotráfico.

En ese marco, previo al 23 de septiembre de 2020, Requena y Espina acordaron con Lucas Alfonso otro de los tantos encuentros a la vera de la ruta provincial Nº 1 entre la autovía nacional Nº 19 y la ciudad de Santa Clara de Buena Vista. Previo a ello, Esser y Bosio se encargaron de conseguir el monto en dólares que Requena y Espina necesitaban para adquirir la cantidad de 2998 gramos de clorhidrato de cocaína por parte de Alfonso. El 23 de septiembre de 2020, siendo aproximadamente las 7.30, Requena y Espina se dirigieron al lugar del encuentro a bordo de un Ford Ranger llevando consigo dólares para la operación de narcotráfico provistos por Esser y Bosio, mientras que Lucas Alfonso lo hizo en un Ford Ka a bordo del cual trasladó tres panes compactados con cinta gris con 998 gramos, 1001, 999 gramos respectivamente de clorhidrato de cocaína que entregaría Requena y Espina al punto de encuentro a la vera de la ruta provincial Nº 10 sobre la autovía nacional Nº 19. Ambos vehículos estacionaron en la banquina y advirtieron la presencia de personal policial comisionado por lo que emprendieron la fuga, en cuyo trayecto Alfonso arrojó por la ventanilla los envoltorios conteniendo el material estupefaciente que fue secuestrado.

Hecho 2

El 23 de septiembre de 2020, Claudio Rolon y Noemi Tordesilla tenían con fines de comercialización 731 gramos de cocaína diluida, mezclada con material fecal, junto con envoltorios de bolsa de nylon de color negra junto a elementos corto punzantes que contenían restos de la misma sustancia de estupefacientes.

NOTICIA EN DESARROLLO