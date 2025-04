San Francisco homenajeó a sus veteranos: "Queremos que los chicos aprendan a querer las islas como las queremos nosotros"

La ciudad de San Francisco vivió este 2 de abril una emotiva jornada en el marco del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, con un acto cargado de memoria, respeto y sentimiento. El encuentro tuvo lugar frente al monumento a los caídos, donde se congregó una gran cantidad de vecinos, autoridades y familiares de excombatientes.

Durante el homenaje, el presidente del Centro de Veteranos de Guerra de San Francisco, Alejandro Gilleta, compartió un mensaje marcado por la emoción y el compromiso con la memoria colectiva. “Hace 43 años, un día como hoy, el Gobierno Nacional de turno decide después de varios meses de preparatoria, retomar nuestras Islas Malvinas. Después de casi 150 años usurpados por los ingleses”, comenzó su discurso.

Gilleta hizo hincapié en el costo humano del conflicto y en las secuelas que dejó en quienes lograron volver: “De chicos, hombres, que tuvieron que participar de una guerra, que pasaron hambre, que pasaron frío, que tuvieron mucho miedo, que afrontaron la incertidumbre de no saber si al otro día estaban vivos”. Y agregó: “Yo creo que los héroes son los que realmente ofrecieron su vida por la patria. Los que quedaron allá, en Malvinas”.

También reflexionó sobre la responsabilidad que tienen los veteranos y la comunidad en general: “¿Qué hacemos para honrar a los que allá quedaron? No nos queda más que malvinizar. Palabra linda y que estamos llevando a cabo lo mejor que podemos. Ir a las escuelas, explicarles a los chicos, contarles nuestras vivencias y lo que pasó. Para que ellos aprendan a querer a las islas como las queremos nosotros”.

Gilleta agradeció a la Municipalidad por el apoyo a esa tarea y destacó la reciente inauguración del museo y sede del Centro de Veteranos, a la que ya asistieron más de 500 estudiantes. “Me gustaría que vea la cara de los chicos, la emoción que se ve en ellos”, expresó dirigiéndose al intendente. “Porque es para ellos, va a quedar para ellos”.

A su turno, el intendente Damián Bernarte saludó a los excombatientes: “Darles los buenos días a nuestros héroes, declarados héroes, no por el intendente sino por toda la ciudad, los héroes de Malvinas”.

El mandatario resaltó el acompañamiento ciudadano y el trabajo conjunto que permitió concretar el Museo Héroes de Malvinas, inaugurado hace dos semanas: “Pudimos llevar adelante esta obra a partir de la iniciativa, el deseo, el empuje de ustedes, acompañándoles desde la municipalidad pero fundamentalmente con el aporte de todos y cada uno de los vecinos de San Francisco”.

Bernarte también habló del dolor, el coraje y la dimensión humana de los veteranos: “Muchos volvieron con marcas, muchas de esas marcas no se ven a simple vista y otros lamentablemente no pudieron regresar nunca (…) Cuando los llamo héroes no me refiero a una imagen idealizada sino al coraje que demostraron concretamente ante la situación que tuvieron que vivir”.

Sobre el museo recientemente inaugurado, sostuvo: “Queremos que los más jóvenes visiten ese espacio, vean, escuchen y comprendan lo que ustedes vivieron. Para que la palabra Malvinas no quede solamente en los libros, sino que se transforme en un puente que permita entender pero a la vez aprender”.

El acto concluyó con muestras de afecto por parte del público presente, que se mantuvo firme durante toda la ceremonia, en una fecha que sigue viva en la memoria colectiva de la ciudad.