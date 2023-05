Hace algunas semanas se aprobó la ley 27.705 que establece un Plan de Pago de Deuda Previsional y posteriormente se reglamentó la moratoria, lo que le posibilitó acceder al beneficio previsional a dos grupos de personas: por un lado a aquellas personas con la edad jubilatoria, pero que no llegan a cumplir con los 30 años de aportes; y por el otro a aquellas personas a las que les falta hasta 10 años para llegar a la edad jubilatoria, pero saben que no llegarán a completar esos 30 años exigidos por la ley.

En ese sentido, Favio Dezzi, abogado previsionalista, explicó los alcances de esta nueva reglamentación en La Mañana de El Periódico por FM 97.1 y los pasos a seguir para alcanzar este beneficio.

“Esta ley salió a fines de febrero, es la ley 27.705. El grupo que ya está en edad de jubilación, cuando inicia el trámite de la jubilación ve cuántos años de aporte tiene y cuántos les falta. La moratoria es la posibilidad que te da una ley, ésta puntualmente porque hay otras, de poder ‘comprar’ aportes que te faltan, ya sea que tengas 29 y te falte uno, o que tengas uno y te falten 29. El objetivo es llegar a los 30 años de aportes, y cada persona tiene su camino", empezó.

Seguidamente, amplió: “Esta nueva ley te da la posibilidad de ‘comprar’ lo que te está faltando, no es técnicamente comprar, pero es para que se entienda. La diferencia que hay con la anterior moratoria es que vos comprabas desde los 18 años (siempre el punto de partida 18 años) hasta septiembre del '93, y la que estuvo hasta el año pasado te daban hasta diciembre del 2003. Con esas leyes, de acuerdo al año donde vos compres los aportes eran más barato o más caro, iba variando el valor del plan. En cambio en esta nueva ley no hay esa diferencia”.

Dezzi sostuvo que se ‘compran’ unidades de pago de deuda y que cada mes es una unidad de pago. “Cada mes tiene un valor de 5.730 pesos a hoy. Por ejemplo, si un hombre tiene 20 años de aportes y le faltan 10 años, a esos 10 años los tenemos que multiplicar por cada año, es decir por 12 meses, y son 120 meses. Si la Unidad de Pago vale 5.730 pesos, multiplicamos 120 veces por 5.730 pesos y a ese resultado tenés la posibilidad de pagarlo de contado o pagarlo en cuotas”, detalló. De pagarse en cuotas, el máximo es de 120 cuotas.

En el grupo de personas que ya están en edad jubilatoria, las mismas pueden jubilarse y esta cuota de la moratoria se empezará a descontar de la misma jubilación, sin tener que abonar nada.

En el otro grupo de personas, que aún no están en la edad de jubilación, podrán empezar a pagar pero no jubilarse: “El sistema no está hecho todavía para que puedan acceder a esta moratoria. Mucha gente cree que ya con 55 años se puede jubilar y no".

A continuación agregó: “Si vos lo hiciste mientras estaba vigente una ley, eso se va a respetar el día que cumplas la edad, o vas a tener una herramienta para pelearla. Pero pueden empezar a proyectar la jubilación".

"Si hay una persona que está actualmente trabajando y aportando, y tiene 10 años de aporte, y le faltan 8 años para jubilarse, si sigue aportando esos 8 y le suma los 10 años de aporte que ya tiene suma 18, y le van a faltar 12. Hay que hacer esa proyección para saber exactamente los años que querés comprar”, ejemplificó.

Consultas frecuentes

Dezzi comentó que la principal inquietud de los clientes, si ya tienen la edad de la jubilación, es jubilarse. Pero también suelen consultar sus situaciones en comparación con otras: “Hay que ver en qué época se jubilaron y con qué ley”.

Respecto a la demora que puede tener el trámite, la misma se desconoce ya que las primeras jubilaciones que se iniciaron fueron en abril, pero se estima que a dos o tres meses de iniciado el trámite ya se podría estar cobrando.

Personas interesadas en obtener más información pueden dirigirse a Garibaldi 521 o al Estudio jurídico De Iure en Av. del Libertador Norte 836, o bien llamar al teléfono (03564) 614947.