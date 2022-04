Este jueves comienza el juicio a Pablo Esser (48), empresario y ex dirigente deportivo, acusado por presunto lavado de dinero y comercialización de estupefacientes. El proceso se desarrollará en el Tribunal Federal Oral 1 de la ciudad de Córdoba.

Además de Esser, que se encuentra con prisión domiciliaria, será juzgado quien es considerado su "mano derecha", Juan Carlos "Cucho" Bosio, y otras personas, entre las que se encuentra Brian Requena. La sospecha es que todos los procesados participaban de una red organizada dedicada al comercio de droga y al lavado de dinero.

El tribunal estará presidido por el juez Jaime Díaz Gavier y los vocales Carolina Prado y Julián Falcucci. El fiscal general del caso será Máximo Hairabedián.

Cabe recordar que en diciembre de 2020, a Esser le dictaron la falta de mérito por el delito de financiación al narcotráfico, del cual también estaba imputado, pero fue procesado como supuesto partícipe primario de comercialización de estupefacientes y de lavado de activos de origen delictivo. También, se le trabó un embargo por un millón de pesos.

El expresidente de Sportivo Belgrano está apuntado como uno de los integrantes de una banda narco que a su vez lavaba dinero. La investigación y la imputación corrió por cuenta del fiscal federal Luis María Viaut, quien accionó a partir de una denuncia anónima. Luego, la causa pasó al Juzgado Federal de Villa María.

“Eran indispensables los dólares que conseguían Esser y Bossio, sin eso Requena no compraba la cocaína; es decir, la forma en que se dio la maniobra no se podría haber dado”, resaltó la fiscal federal de Villa María, María Marta Schianni.

Los demás vinculados

En esta causa también están procesados Marcelo Octavio Artaza, Andrés Eladio Rolón, Franco Ezequiel Espina, Miriam Liliana Lescano, Daiana Belén Artaza y Lucas Maximiliano Rubén Alfonso.

El descargo de Esser

En una entrevista exclusiva que concedió a El Periódico el mes pasado, Esser rompió el silencio y rechazó tajantemente estar vinculado a la venta de drogas. Sostuvo que solamente vendió dólares a Requena, sin saber –según resaltó- que ese dinero era utilizado para comprar cocaína.

"Que me hayan imputado financiación y comercialización del narcotráfico, lavado de dinero es increíble. Yo le vendía dólares a Requena, que supuestamente es la persona que está detrás de este negocio. Me río de todas las imputaciones porque lo único que hice fue vender dólares", dijo en la entrevista.

"Yo no soy del negocio de la droga. Pero acá en una ciudad chica como San Francisco podemos suponer si hay personas que están metidas en la droga, ¿acaso a ellas no le venden un auto o no le venden en un supermercado porque esa plata vendría de algo ilícito?", agregó.

Finalmente, el imputado aseguró que la causa "es adrede por otra cuestión", que su esposa recibió un llamado telefónico en donde se le pidió dinero para liberarlo y consideró que "es una disputa judicial" en la que no tiene nada que ver.